Краснодарский активист оставлен в камере на ночь

09 сентября 2022, 12:14

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На координатора проекта "Гражданин наблюдатель" Виталия Немцева составлен протокол по статье о демонстрации запрещенной символики. Он оставлен в камере на ночь.

Как писал "Кавказский узел", Виталий Немцев был задержан в Краснодаре вскоре после того, как на его машине появилась наклейка батальона "Азов"*, сообщил сам активист. По словам Немцева, он планировал сегодня посещать избирательные участки.

Виталия Немцева оставляют на ночь в камере для административно задержанных, сообщила активистка Алипат Султанбегова. В следующие три дня он должен был наблюдать за выборами, сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Свободные Медиа".

На Виталия Немцева составили протокол по статье о демонстрации запрещенной символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП), предполагающей до 15 суток ареста. Дело рассмотрят сегодня в Ленинском районном суде Краснодара, сообщило "ОВД-Инфо"** в своем Telegram-канале "ОВД-Инфо LIVE".

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* Верховный суд России признал украинский батальон "Азов" (его символика признана экстремистской и запрещена) террористической организацией и запретил его деятельность на территории России.

** включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.