Виталий Немцев. Фото https://t.me/Nemtsev_Vitaliy/1112

09 сентября 2022, 12:14

Краснодарский активист оставлен в камере на ночь

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На координатора проекта "Гражданин наблюдатель" Виталия Немцева составлен протокол по статье о демонстрации запрещенной символики. Он оставлен в камере на ночь.

Как писал "Кавказский узел", Виталий Немцев был задержан в Краснодаре вскоре после того, как на его машине появилась наклейка батальона "Азов"*, сообщил сам активист. По словам Немцева, он планировал сегодня посещать избирательные участки.

Виталия Немцева оставляют на ночь в камере для административно задержанных, сообщила активистка Алипат Султанбегова. В следующие три дня он должен был наблюдать за выборами, сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Свободные Медиа".

На Виталия Немцева составили протокол по статье о демонстрации запрещенной символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП), предполагающей до 15 суток ареста. Дело рассмотрят сегодня в Ленинском районном суде Краснодара, сообщило "ОВД-Инфо"** в своем Telegram-канале "ОВД-Инфо LIVE".

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* Верховный суд России признал украинский батальон "Азов" (его символика признана экстремистской и запрещена) террористической организацией и запретил его деятельность на территории России.

** включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Члены избиркомов сообщили о нарушениях на выборах в Краснодаре", "Сотрудники избиркомов в Краснодаре лишены полномочий после жалоб наблюдателей", "Краснодарский активист попросил помочь с выплатой штрафа за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

09 сентября 2022, 11:53

09 сентября 2022, 11:08

09 сентября 2022, 10:20

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    Более 2,8 тысячи избирательных участков открылись на Кубани для трехдневного голосования на выборах, в том числе депутатов заксобрания, сообщила администрация края. Нарушения зафиксированы при организации надомного голосования на участках в Краснодаре, сообщили сегодня члены избиркомов.

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