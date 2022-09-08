Суд проигнорировал доводы о фальсификации дела обвиняемых в терроризме жителей Дагестана

08 сентября 2022, 15:25

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Верховный суд России счел несостоятельными доводы кассационных жалоб о фальсификации уголовного дела и пытках жителей Агульского района, осужденных по делу о деятельности террористического сообщества и незаконного вооруженного формирования. Кассационная инстанция отказалась отменить приговор, незначительно сократив сроки лишения свободы Рахматуллы Магомедова и Гадада Рамазанова.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 мая 2021 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил сроки от 10 до 18 лет колонии строгого режима жителям Агульского района Дагестана Рамазану Тагривердиеву, Рамазану Курбанову, Рахматуле Магомедову и Гададу Рамазанову, обвиненным в причастности к деятельности террористического сообщества и незаконного вооруженного формирования. Апелляционный военный суд утвердил приговоры им. Суд не учел заявления фигурантов дела о том, что их признательные показания в начале следствия были получены под давлением, сообщили адвокаты, анонсировав обжалование приговора.

По версии следствия, в мае 2015 года в селе Тпиг Агульского района Магомедов и Рамазанов объединились в группу, чтобы заниматься террористической деятельностью и создали незаконное вооруженное формирование, в которое в июне 2016 года вступили Тагривердиев и Курбанов. По версии обвинения, группа причастна к вымогательству у одного из местных жителей миллиона рублей, поджогам продуктовых магазинов с алкоголем в центре села Тпиг и хищению имущества. Участники группы также готовили покушения на жизни сотрудников правоохранительных органов и главы администрации Агульского района, однако этому помешало их задержание, посчитали следователи. Обвинение было предъявлено по десяти статьям Уголовного кодекса России. Свою вину обвиняемые не признали.

Сроки осужденных по обвинению в создании террористического сообщества и ряде других преступлений жителям Агульского района Дагестана Рахматуллы Магомедова и Гадада Рамазанова были снижены при рассмотрении дела в Верховном суде России, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из определения Верховного суда, адвокат Курбанова Фомина в кассационной жалобе указала, что суд при вынесении приговора "не в полной мере" учел его возраст, ситуацию в республике, которая "в течение длительного времени подвергалась пропагандисткой атаке, со стороны международных террористических организаций", а также сложное материальное положение, наличие на иждивении малолетнего ребенка и неработающей супруги; Суд первой инстанции также, по мнению защиты, не учел представленные защитой доказательства, которые, в частности, "подтверждают показания Курбанова о его похищении сотрудниками правоохранительных органов и применении к нему недозволенных методов ведения следствия", - указано в документе

Адвокат Магомедова и Рамазанова Исрафил Гададов также заявил в суде, что в основу приговора судом положены недопустимые и недостоверные доказательства, полученные в результате фальсификации материалов уголовного дела, что следует из видеозаписи допросов его подзащитных.

Защита просила отменить приговор и апелляционное определение отменить, производство по уголовному делу в

отношении Магомедова и Рамзанова прекратить, Курбанов просил суд исключить из приговора эпизод, связанный с приготовлением организованной группой к вымогательству. Однако суд назвал "несостоятельными доводы кассационных жалоб", в том числе о фальсификации уголовного дела и доказательств. В итоге Верховный суд России незначительно сократил сроки осужденным, изменив приговор Южного окружного военного суда: Магомедову приговор сократили на полгода, а Рамазанову на год. Приговор Курбанову остался неизменным, указано в документе.

Кассационная жалоба поступило в суд 1 августа, Верховный суд вынес решение 31 августа, следует из карточки дела на сайте суда.

Признательные показания, данные обвиняемыми в начале следствия, были получены "с нарушением норм действующего законодательства и сфальсифицированы", заявил ранее "Кавказскому узлу" представлявший интересы Курбанова в суде первой инстанции адвокат Тагир Саадулаев. По ходатайству защиты суд направил заявление о применении пыток в отношении всех подсудимых. "Однако проводившие проверку органы просто скопировали имевшиеся в деле процессуальные документы и, не рассмотрев по существу сообщение о преступлении, отказали в возбуждении уголовного дела. Все эти обстоятельства суд видел, это исследовалось в ходе судебного следствия, но по итогу все равно вынес обвинительный приговор", - отметил он.

На предварительном следствии и в суде Алиев и другие подсудимые заявляли об оказании давления и пытках, но по результатам проведенных проверок никого не привлекли к ответственности, рассказал ранее Гададов. "В СИЗО приезжали следователи СУСК по Дагестану, они опрашивали обвиняемых, которые рассказывали о применении пыток электрическим током. Но в итоге следствие вынесло постановление об отказе в возбуждении дела", - отметил он.

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