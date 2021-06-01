Военный суд в Ростове-на-Дону. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

01 июня 2021, 21:37

Защита сочла недоказанной вину осужденных по делу о терроризме жителей Дагестана

Суд не учел заявления пятерых жителей Агульского района о том, что их признательные показания в начале следствия были получены под давлением, сообщили адвокаты. Защита четырех осужденных заявила, что обжалует приговор, а адвокат оправданного Али Алиева намерен добиться его реабилитации.

Как писал "Кавказский узел", военный суд в Ростове-на-Дону назначил от 10 до 18 лет колонии жителям Агульского района Рамазану Тагривердиеву, Рамазану Курбанову, Рахматулы Магомедову, Гададе Рамазанову, признав их участниками террористического сообщества и незаконного вооруженного формирования. Пятый подсудимый, Али Алиев, обвиненный в подготовке убийства главы Агульского района, был оправдан. 

Суд установил, что в мае 2015 года в селе Тпиг Агульского района Магомедов и Рамазанов объединились в группу, чтобы заниматься террористической деятельностью. Они создали незаконное вооруженное формирование, в которое в июне 2016 года вступили Тагривердиев и Курбанов, полагает следствие. По версии обвинения, группа причастна к вымогательству у одного из местных жителей миллиона рублей, поджогам продуктовых магазинов с алкоголем в центре села Тпиг и хищению имущества. Участники группы также готовили покушения на жизни сотрудников правоохранительных органов и главы администрации Агульского района, однако этому помешало их задержание, посчитали следователи. Обвинение было предъявлено по десяти статьям Уголовного кодекса России.

Рахматулла Магомедов, Рамазан Курбанов, Рамазан Тагривердиев, Гадада Рамазанов были задержаны и помещены под стражу 9 октября 2017 года по подозрению в незаконном хранении оружия, следует из постановления о выделении уголовного дела от 24 августа 2018 года, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". Тогда же им было предъявлено обвинение в организации и участии в незаконном вооруженном формировании. 13 октября 2017 года дознавателем Ленинского отдела полиции Махачкалы было возбуждено уголовное дело в отношении Али Алиева за хранение оружие и наркотиков, суд заключил его под стражу, говорится в документе.

Защита Рамазана Курбанова не согласна с обвинительным приговором, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат подсудимого Тагир Саадулаев. Обвинение и доказательства вины были сфабрикованы, считает он.

"Курбанов и другие подсудимые не признали своей вины в суде. Защита считает, что вина в инкриминируемых им преступлениях не была доказана. Мы можем сказать, что была подтасовка фактов. Я и адвокаты других осужденных намерены обжаловать приговор", - сказал защитник.

Признательные показания, данные обвиняемыми в начале следствия, были получены "с нарушением норм действующего законодательства и сфальсифицированы", заявил он. По ходатайству защиты суд направил заявление о применении пыток в отношении всех подсудимых. "Однако проводившие проверку органы просто скопировали имевшиеся в деле процессуальные документы и, не рассмотрев по существу сообщение о преступлении, отказали в возбуждении уголовного дела. Все эти обстоятельства суд видел, это исследовалось в ходе судебного следствия, но по итогу все равно вынес обвинительный приговор", - отметил Саадулаев.

Адвокат намерен добиваться реабилитации Алиева 

"Следствие первоначально включило моего подзащитного Али Алиева в группу, в которую, по версии следствия, входили Магомедов, Курбанов, Тагривердиев, Рамазанов. Они были между собой знакомы, так как все выходцы из одного села, а с кем-то Алиев дружил. Однако еще на стадии предварительного следствия защите удалось доказать, что Алиев не имеет никакого отношения к этой условной группе. Никаких оснований включения его в эту группу не было. Мы добились прекращения уголовного дела... по семи статьям Алиеву в составе этой группы", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" защитник Алиева Исрафил Гададов. Он пояснил, что защите удалось доказать непричастность Алиева к организации незаконного вооруженного формирования (по части 1 статье 208 УК РФ), незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ (часть 3 статей 222 и 222.1 УК РФ), двум эпизодам умышленного уничтожения имущества, краже и хищению чужого оружия. "Дело о хранении оружия и наркотиков в отношении Алиева, за которое он и был задержан, было выделено в отдельное производство. Дело дошло до суда, рассмотрение завершилось, его приговорили к 4,5 года колонии", - рассказал адвокат.

Он сообщил, что расследование уголовного дела начинала Следственная часть МВД Дагестана, но после возбуждения уголовного дела по террористической статье оно было перенаправлено по подследственности в Следственное управление Следственного комитета РФ по Дагестану. В 2019 году следователь добавил обвинение еще по двум статья УК РФ о подготовке убийства главы Агульского района и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, пояснил Гададов. По его словам, эти статьи появились незадолго до того, как истекали максимальные сроки содержания под стражей обвиняемых, и добавление нового обвинение позволило продлить срок ареста обвиняемым.

Согласно окончательному обвинительному заключению, пять жителей Агульского района еще в 2015 году создали и вступили в террористическое сообщество и незаконное вооруженное формирование, планировали совершить покушение на двух сотрудников правоохранительных органов, а также убийство представителя органа местного самоуправления, сообщило 26 декабря 2019 года Следственное управление Следственного комитета РФ по Дагестану.  Обвиняемые не смогли реализовать планы покушения на главу муниципалитета и сотрудника правоохранительных органов, поскольку были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, отмечалось в сообщении.

В постановлении о возбуждении уголовного дела от 30 октября 2019 года говорится, что Алиев решил совершить убийство главы Агульского района "в связи с осуществлением им служебной деятельности". Для этого он приобрел оружие, и в качестве соучастников привлек Гадада Рамазанова и Рахматуллу Магомедова, сказал Гададов. Основным мотивом убийства следствие сочло то, что глава района уволил отца Алиева с работы, сказал адвокат.

"Однако нам удалось доказать в суде, что мой подзащитный добровольно отказался от совершения преступления. Мы ходатайствовали о просмотре видеозаписи допроса Алиева, в котором он говорил о том, что отказался от убийства. В письменном допросе этого не было. Кроме того, в суде было установлено, что никаких неприязненных отношений у Алиева к главе муниципалитета не было. Отец моего подзащитного работал на строительстве больницы в районе, контракт на трудоустройство был заключен на время проведения работ. К тому же учредителем больницы не являлась администрация района. В суде были допрошены глава района, учредитель. Они подтвердили, что к увольнению отца Алиева руководитель района не имеет никакого отношения", - пояснил Гададов.

После изучения совокупности всех представленных стороной защиты доказательств, суд вынес оправдательный приговор в отношении Алиева, отметил защитник.

На предварительном следствии и в суде Алиев и другие подсудимые заявляли об оказании давления и пытках, но по результатам проведенных проверок никого не привлекли к ответственности, рассказал Гададов. "В СИЗО приезжали следователи СУСК по Дагестану, они опрашивали обвиняемых, которые рассказывали о применении пыток электрическим током. Но в итоге следствие вынесло постановление об отказе в возбуждении дела", - отметил он.

Адвокат рассказал, что после оправдательного приговора Алиеву он намерен добиться права подзащитного на реабилитацию. "У Али есть семья, малолетние дети, он работал в Махачкале на стройке. Уголовным преследование ему и семье был нанесен материальный и моральный вред. После признания права на реабилитацию он будет добиваться компенсации причиненного вреда", - отметил Гададов.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". 

Примечание:

"Уроженец Дагестана приговорен к 12 годам колонии по делу о терроризме", "Адвокаты заявили о пытках осужденных по обвинению в терроризме жителей Каспийска", "Процесс по делу участников рейда Басаева на Дагестан начался в Ростове-на-Дону".

Автор: Расул Магомедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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