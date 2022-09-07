Житель Астраханской области осужден за помощь террористической организации

07 сентября 2022, 12:25

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Суд приговорил жителя Астраханской области к девяти годам колонии, признав виновным в том, что он оказывал поддержку террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*.

По версии следствия, Эльмар Мурад-заде оказывал поддержку запрещенной в России террористической организации в период с августа 2020 года по 25 апреля 2021 года. Также он осуществил пять денежных переводов на общую сумму 6,5 тысячи рублей для "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Мужчина признан виновным по части 1.1 статьи 205.1 УК России (содействие террористической организации), сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

"В соответствии с приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме", - цитирует пресс-службу "Интерфакс".

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Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказским узлом" публикуются на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* организация признана террористической по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.