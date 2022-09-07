Фигура Фемиды. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

07 сентября 2022, 12:25

Житель Астраханской области осужден за помощь террористической организации

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд приговорил жителя Астраханской области к девяти годам колонии, признав виновным в том, что он оказывал поддержку террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*.

По версии следствия, Эльмар Мурад-заде оказывал поддержку запрещенной в России террористической организации в период с августа 2020 года по 25 апреля 2021 года. Также он осуществил пять денежных переводов на общую сумму 6,5 тысячи рублей для "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Мужчина признан виновным по части 1.1 статьи 205.1 УК России (содействие террористической организации), сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

"В соответствии с приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме", - цитирует пресс-службу "Интерфакс".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказским узлом" публикуются на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* организация признана террористической по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Житель Избербаша заподозрен в финансировании терроризма", "Двое жителей Ингушетии арестованы по делу о финансировании терроризма", "Жители трех регионов юга России задержаны по делу о финансировании боевиков".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

07 сентября 2022, 14:46

07 сентября 2022, 14:17

07 сентября 2022, 14:05

07 сентября 2022, 13:16

  • 1 Зелимхан Мазаев обвинен в организации группировки боевиков

    Уроженец Чечни Зелимхан Мазаев, который был осужден за грабеж и подозревался в организации убийства экс-командира батальона "Восток" Сулима Ямадаева, арестован по обвинению в организации незаконного вооруженного формирования. Апелляционная инстанция не удовлетворила просьбу защиты перевести Мазаева под домашний арест.

07 сентября 2022, 11:37

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи