Строительство Пальмового острова в Батуми начато вопреки протестам

03 сентября 2022, 19:13

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о начале строительства в Батуми искусственного острова, против которого выступали жители города.

"Кавказский узел" писал, что активисты на акции протеса 21 сентября 2021 года выступили против строительства искусственного острова в виде пальмы в батумской бухте. Участники акции протеста указали, что сооружение Пальмового острова в Аджарии потребует значительных вложений, в то время как в регионе накопилось много острых социальных проблем.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сегодня заложил начало строительства в акватории города-курорта Батуми искусственного "Пальмового острова". По его словам, "этот проект полностью соответствует экологическим стандартам". "Уверен, что крупнейший инвестиционный проект в регионе будет способствовать росту и без того прочной международной репутации Батуми и экономическому прогрессу Аджарии", - привело слова Гарибашвили издание "Новости Грузия".

Планируется, что архипелаг искусственных островов у побережья Батуми будет похож на дубайские пальмовые острова. С этой целью компании Ambassador Batumi Island передали почти 90 гектаров морской акватории под инвестиционную ответственность. Искусственные острова планируется создать на окраине Батуми, недалеко от железнодорожного вокзала. Общий объем инвестиций составит 100 миллионов долларов. Согласно проекту, на островах расположатся около сотни вилл и гостиница на 500 номеров. Там также будут размещены торговые центры, аквапарк, яхт-клуб, учебные заведения, набережная, отмечается в публикации.

На данном этапе начинается строительство только "берегозащитного сооружения", необходимого для реализации проекта строительства искусственного острова. Всего планируется построить два полуострова и один остров, сообщило издание Batumelebi.

Министр экономики Грузии Леван Давиташвили на презентации подчеркнул, что "разрешение на строительство" компания уже получила, говорится в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что жители Батуми неоднократно выходили на акции протеста против строительства высоток. Так, 4 января 2021 года в городе прошла акция протеста против строительства нового отеля "Амбассадор" на месте бывшей бальнеологической клиники. 24 января 2021 года участники акции протеста заявили, что строительство 16-этажного отеля в Батуми нарушает архитектурный стиль старого города. Бессистемное строительство высотных зданий в Батуми не прекратится даже после того как парламент Грузии одобрил новые правила застройки города, так как во всех органах власти большинство принадлежит правящей партии, указали в июле аджарские активисты.

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