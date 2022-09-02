Кумпилов сообщил о гибели офицера на Украине

02 сентября 2022, 15:56

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Старший лейтенант Валерий Заволянский погиб на Украине, ему присвоено звание Героя России, сообщил сегодня глава Адыгеи Мурат Кумпилов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум девяти жителей республики.

"Кавказский узел" писал, что добровольцы Евгений Струнин и Александр Долгих погибли на Украине. С начала военной операции на Украине власти сообщали о гибели восьми жителей Адыгеи.

О гибели на Украине Валерия Заволянского сообщил сегодня глава Адыгеи Марат Кумпилов. "Выразил глубокие соболезнования родителям старшего лейтенанта Валерия Заволянского, посмертно награжденного званием Героя Российской Федерации. Валерий Иванович – выпускник Рязанского высшего военно-десантного командного училища. Принимал участие в спецоперации на Украине", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Заволянскому было 29 лет, он погиб 28 мая. Похоронен в поселке Яблоновский, где проживают его родители и сестра, проинформировало сегодня издание "Аргументы и факты - Адыгея".

Таким образом, с начала военной операции на Украине подтверждена гибель девяти жителей Адыгеи. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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