26 августа 2022, 16:36

Два добровольца из Адыгеи погибли на Украине

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Евгений Струнин и Александр Долгих погибли на Украине, сообщила сегодня мэрия Майкопа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее восьми уроженцев Адыгеи. 

"Кавказский узел" писал, что ефрейтор Темиркан Кучмезов стал шестым уроженцем Адыгеи, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Два добровольца из Адыгеи, Евгений Струнин и Александр Долгих, погибли на Украине, их родным переданы ордена Мужества, сообщила сегодня администрация Майкопа в своем Telegram-канале. Другие сведения о погибших в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции на Украине подтверждена гибель восьми уроженцев Адыгеи. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти Карабудахкентского района сообщили о гибели военного на Украине", "Власти Дербентского района сообщили о гибели командира роты на Украине", "Подполковник из Урюпинска погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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