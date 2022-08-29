Изменение маршрута Лачинского коридора сказалось на роли российских миротворцев

29 августа 2022, 18:37

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Присутствие в Нагорном Карабахе российских миротворцев после передачи Лачина Азербайджану уже не будет играть столь важной роли, с переносом маршрута коридора может измениться и схема трехсторонних гарантий, спрогнозировали российские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", МВД Нагорного Карабаха распространило сообщение, что движение по Лачинскому (Бердзорскому) коридору возможно до 31 августа включительно, в это время безопасное передвижение там будут обеспечивать российские миротворцы, а после 31 августа связь между Нагорным Карабахом и Арменией будет осуществляться по новому коридору, через территорию Бердадзорского подрайона. Движение по альтернативной Лачинскому коридору дороге в Армению начнется вечером 30 августа, сообщил сегодня аппарат президента Нагорного Карабаха. Российские миротворцы останутся в Лачинском коридоре до запуска альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению, а затем поменяют дислокацию и возьмут под контроль новую трассу, рассказали военный эксперт Азад Исазаде и правозащитник Расул Джафаров.

Передача Лачина (Бердзора) под контроль Азербайджана была отсрочена в 2020 году из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. 11 августа Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство азербайджанского участка дороги по новому маршруту завершено. Власти Армении сообщили, что лишь в августе начнется строительство армянского участка дороги. Армения не достроила свой участок альтернативной дороги, но это взяла на себя азербайджанская сторона по просьбе армянской общины Карабаха, заявило 25 августа Госагентство автодорог, анонсировав открытие движения по новой дороге в течение недели.

Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Малашенко заявил, что нахождение в Лачинском коридоре российских миротворцев "было символическим, но и как символ это уже не работает". "Так как Лачинский коридор становится азербайджанским, то и никакие миротворцы там и не нужны. И это важно в преддверии встречи Пашиняна и Алиева в Брюсселе", - считает он.

31 августа в Брюсселе запланирована трехсторонняя встреча лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, а также председателя Европейского совета Шарля Мишеля. На повестке дня будет главный вопрос: готовы ли Ереван и Баку подписать мирный договор и подвести черту под более чем 30-летним конфликтом, сообщил сегодня "Коммерсант".

Что касается альтернативной дороги, то безопасность передвижения - это в большей степени теперь армянская проблема, отметил Малашенко. "Миротворцы, наверное, останутся охранять и новую дорогу. Для России это важно, так как указывает на её присутствие. Для армян, на всякий случай, присутствие миротворцев также имеет значение", - сказал он.

Но в целом для безопасности пути присутствие миротворцев уже не имеет принципиального значения. "Потому что проблема связи Нагорного Карабаха с Арменией оказывается маргинальной. Она была ключевой до второй войны. А теперь, после победы Баку, у самих азербайджанцев вряд ли есть необходимость покушаться на безопасность движения по трассе, которую они же и построили. С их точки зрения, они победители, восстановление контроля на Лачином — это ещё один шаг к полному решению карабахского вопроса. И то, что в Армении к этому относятся неоднозначно, лишний раз свидетельствует о том, что Азербайджан "на коне"", - подчеркнул Малашенко.

Пункт 6 трехстороннего соглашения Алиева - Пашиняна - Путина от 10 ноября 2020 года гласит: "Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации. По согласованию Сторон в ближайшие три года (то есть, до 10 ноября 2023 года. - Прим. "Кавказского узла") будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающему связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях". Полный текст трехстороннего заявления размещен на "Кавказском узле".

Старший научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук Алексей Гуня отметил, что толкование пунктов соглашения сторонами разнится. "И в новом толковании в настоящее время преуспела азербайджанская сторона. Она навязала свою точку зрения", - считает он

Что касается контроля над передвижением по новому маршруту коридора между Арменией и Нагорным Карабахом, просто так под гарантии азербайджанской стороны новую дорогу не оставят, подчеркнул он. "Часть российских миротворцев, вероятнее всего, будет там находиться. Сейчас идет обсуждение, видимо, о том, где и как будут они размещены. Несмотря на то, что азербайджанцы заявили о своих гарантиях, все равно будет страховочный вариант с российской стороны, и это будут продавливать армяне. Скорее всего, будет промежуточный вариант. Миротворцы будут, но не везде. На трассе есть ряд высот, которые закреплены за азербайджанцами. Но там могут быть наблюдательные пункты миротворцев, которые будут просматривать новую трассу", - пояснил Гуня.

Он считает также, что будет другая схема всестороннего гарантирования. "Передислокация миротворцев может быть в двух вариантах. Первый не устраивает ни Армению, ни Россию — вывод миротворцев из переданных районов полностью. Другой вариант — промежуточный. Часть миротворцев останутся в двух-трех ключевых пунктах Нагорного Карабаха и часть на трассе", - заявил Гуня.

Отметим, российские аналитики объяснили ускоренную передачу Азербайджану населенных пунктов Лачинского коридора тем, что в соглашении 2020 года по Нагорному Карабаху не определена ни территориальная принадлежность Лачинского коридора, ни его границы, что позволило каждой из сторон по-своему трактовать договоренности. Азербайджан, чувствуя свое силовое превосходство, добился изменения маршрута Лачинского коридора, пояснили они.

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