Режим повышенной готовности объявлен в Волгоградской области

29 августа 2022, 08:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В связи с чрезвычайной пожароопасностью в Волгоградской области объявлен режим повышенной готовности.

Как писал "Кавказский узел", 28 августа смена в детском лагере в Иловлинском районе была завершена досрочно из-за возникшего поблизости природного пожара, дети эвакуированы в Волгоград и в село Лог.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании распорядился перевести "все силы и средства" в режим повышенной готовности из-за сложной пожароопасной обстановки, сообщила вечером 28 августа администрация области.

"Кроме того, руководителям профильных комитетов и главам на местах поручено обеспечить личный круглосуточный мониторинг пожароопасной ситуации, оперативно реагируя на еë изменения", – говорится в публикации на сайте администрации.

29 августа в некоторых районах Волгоградской области ожидается "чрезвычайная пожароопасность – пятый класс горимости леса", сообщило 28 августа областное управление МЧС.

"Запрещено разведение костров, сжигание твёрдых бытовых отходов, мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, сухой травы, листвы и камыша, проведение всех видов пожароопасных работ", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

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