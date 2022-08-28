28 августа 2022, 18:00

Дети эвакуированы из лагеря в Волгоградской области из-за природного пожара

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Смена в детском лагере в Иловлинском районе завершена досрочно из-за возникшего поблизости природного пожара, дети эвакуированы в Волгоград и в село Лог, сообщили представители властей.

Детей эвакуировали из лагеря "Лазурный" в Иловлинском районе в связи с природным пожаром, сообщил сотрудник пресс-службы администрации Волгоградской области. "Детей вывозят в Волгоград автобусами в сопровождении сотрудников ГИБДД. Угрозы возгорания лагеря нет", - приводит сегодня его слова "Высота 102".

По данным регионального управления МЧС, в Иловлинском районе горит сухая трава, пишет издание.

Информацию о пожаре подтвердил глава района Иван Гель. "Ветер очень сильный, осложняет тушение. Детей уже вывезли. Они эвакуированы, все в безопасности", - цитирует Геля V1.ru.

У детей в лагере «Лазурный», расположенном в хуторе Озерки, 29 августа должен был быть последний день смены, поэтому они "уже были готовы к отъезду", сообщил глава поселения Дмитрий Плеско. "Часть детей увезли автобусами в Волгоград, часть сейчас находится в соседнем селе Лог. Площадь пожара достаточно большая, в тушении принимают участие местные пожарные расчеты и дополнительные силы из Михайловки. Огонь вспыхнул в степи, потом добрался до лесопосадки", - приводит его слова издание.

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Примечание:

"Пользователи соцсетей поспорили о выплатах погорельцам в Ростовской области", "Горящие леса в Боржоми тушат двое суток", "Природные пожары создали угрозу для сел в Грузии и Абхазии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

28 августа 2022, 20:25

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