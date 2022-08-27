Число погибших на Украине грузинских добровольцев достигло 19

27 августа 2022, 16:39

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На Украине погиб грузинский доброволец Гела Гогия. Всего с начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее 19 добровольцев из Грузии.

"Кавказский узел" писал, что Бердия Джохадзе стал 18-м грузинским добровольцем, погибшим на Украине.

Грузинский доброволец получил ранение на Украине, спасти его не удалось, сообщило сегодня "ТВ Формула"со ссылкой на другого добровольца Вано Надирадзе,

Погибшему, Геле Гогии, было 54 года, несколько лет он жил на Украине, в добровольцы записался сразу после начала военной операции России на Украине, передала сегодня телекомпания "Пирвели". Его тело будет доставлено в Грузию в ближайшие дни, сообщила в эфире телекомпании родственница погибшего.

Еще трое грузинских бойцов были ранены. Их жизни ничего не угрожает, перевел корреспондент "Кавказского узла"сообщение в эфире "Рустави 2".

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*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.