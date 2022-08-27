27 августа 2022, 16:39

Число погибших на Украине грузинских добровольцев достигло 19

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На Украине погиб грузинский доброволец Гела Гогия. Всего с начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее 19 добровольцев из Грузии.

"Кавказский узел" писал, что Бердия Джохадзе стал 18-м грузинским добровольцем, погибшим на Украине.

Грузинский доброволец получил ранение на Украине, спасти его не удалось, сообщило сегодня "ТВ Формула"со ссылкой на другого добровольца Вано Надирадзе, 

Погибшему, Геле Гогии, было 54 года, несколько лет он жил на Украине, в добровольцы записался сразу после начала военной операции России на Украине, передала сегодня телекомпания "Пирвели". Его тело будет доставлено в Грузию в ближайшие дни, сообщила в эфире телекомпании родственница погибшего.

Еще трое грузинских бойцов были ранены. Их жизни ничего не угрожает, перевел корреспондент "Кавказского узла"сообщение в эфире "Рустави 2".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. Жители юга России также могут присылать нам сообщения с помощью SMS-сервиса +7 903 767 6060.

*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Глава Следкома поручил привлечь к ответственности командира "Грузинского легиона" в составе вооруженных сил Украины",  "46 семей беженцев в Тбилиси получили квартиры", "Почти 600 тонн гуманитарной помощи отправлено на Украину из Грузии".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

27 августа 2022, 17:39

  • Противник свалки в Полтавской сообщил о получении угроз

    Звонок с угрозами поступил активисту Виктору Ильину после того, как он выразил в чате мнение, что казаки не участвуют в борьбе жителей станицы Полтавской против свалки из-за общих интересов с главой района. Активисты потребовали расследовать угрозы в адрес Ильина.

27 августа 2022, 15:51

  • Угрозы лишением соцпомощи стали методом рекрутинга в Чечне

    Чиновники воспримут слова Кадырова о лишении соцпомощи семей тех, кто отказался отправиться на службу в силовые структуры, как руководство к действию, такие методы давления говорят о нехватке желающих записываться в новые подразделения, указали правозащитники Светлана Ганнушкина и Руслан Кутаев.

27 августа 2022, 14:52

  • Власти сообщили о гибели на Украине двух жителей Ставрополья

    Уроженцы Благодарненского округа Евгений Миженсков и Алексей Демченко погибли на Украине, на школах, где они учились, будут установлены мемориальные доски, сообщило Министерство ЖКХ Ставропольского края. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 55 ставропольцев.

27 августа 2022, 13:54

27 августа 2022, 13:09

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи