18 августа 2022, 16:15

Тело погибшего на Украине добровольца из Грузии доставлено на родину

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бердия Джохадзе погиб на Украине, его тело уже доставлено в Грузию. Он стал 18-м грузинским добровольцем, погибшим на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 10 июля житель Поти Каха Гоголь погиб в Луганской области. Он стал семнадцатым добровольцем из Грузии, погибшим на Украине.

Информацию о гибели на Украине добровольца Бердии Джохадзе распространила в социальных сетях семья погибшего, сообщила сегодня сегодня телекомпания "ТВ Формула".

По словам сестры погибшего Бэлы Джохадзе, Бердия погиб 12 августа, его тело уже доставлено в Грузию. Она поблагодарила власти Украины и Грузии за своевременную доставку тела брата на родину. Прощание с Джохадзе пройдет 19 августа, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение телеканала.

В течение последних 15 лет Джохадзе жил в Украине. Наряду с грузинским у него также было гражданство Украины, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия"

Бердия Джохадзе стал 18-м грузинским добровольцем, погибшим на Украине, говорится в публикации.

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Примечание:

"Глава Следкома поручил привлечь к ответственности командира "Грузинского легиона" в составе вооруженных сил Украины",  "46 семей беженцев в Тбилиси получили квартиры", "Почти 600 тонн гуманитарной помощи отправлено на Украину из Грузии".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

18 августа 2022, 15:17

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18 августа 2022, 13:01

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