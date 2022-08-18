Тело погибшего на Украине добровольца из Грузии доставлено на родину

18 августа 2022, 16:15

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Бердия Джохадзе погиб на Украине, его тело уже доставлено в Грузию. Он стал 18-м грузинским добровольцем, погибшим на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 10 июля житель Поти Каха Гоголь погиб в Луганской области. Он стал семнадцатым добровольцем из Грузии, погибшим на Украине.

Информацию о гибели на Украине добровольца Бердии Джохадзе распространила в социальных сетях семья погибшего, сообщила сегодня сегодня телекомпания "ТВ Формула".

По словам сестры погибшего Бэлы Джохадзе, Бердия погиб 12 августа, его тело уже доставлено в Грузию. Она поблагодарила власти Украины и Грузии за своевременную доставку тела брата на родину. Прощание с Джохадзе пройдет 19 августа, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение телеканала.

В течение последних 15 лет Джохадзе жил в Украине. Наряду с грузинским у него также было гражданство Украины, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия"

Бердия Джохадзе стал 18-м грузинским добровольцем, погибшим на Украине, говорится в публикации.

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