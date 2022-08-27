Власти сообщили о гибели на Украине двух жителей Ставрополья

27 августа 2022, 14:52

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Уроженцы Благодарненского округа Евгений Миженсков и Алексей Демченко погибли на Украине, на школах, где они учились, будут установлены мемориальные доски, сообщило Министерство ЖКХ Ставропольского края. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 55 ставропольцев.

"Кавказский узел" писал, что сержант Александр Чевелев стал 53-м уроженцем Ставропольского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Министерство ЖКХ Ставропольского края сообщило о планах установить памятные доски на школах, где учились погибшие в ходе военной операции на Украине уроженцы края. В частности, в селе Александрия Благодарненского округа разместят памятную доску в честь Евгения Миженскова, в селе Спасском – Алексея Демченко, говорится в сообщении на сайте министерства от 25 августа.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 55 уроженцев Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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