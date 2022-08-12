Мемориальная доска в память об Александре Чевелеве. Скриншот фотографии из Telegram-канала главы Красногвардейского округа от 12.08.22,https://t.me/ishkovka/1975?single

12 августа 2022, 22:13

Погибшего на Украине десантника увековечили в Ставропольском крае

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сержант Александр Чевелев погиб на Украине, в селе Привольное сегодня открыта мемориальная доска, проинформировала администрация Красногвардейского округа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 53 уроженцев Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что уроженец хутора Восточный Евгений Менжулов стал 52-м уроженцем Ставропольского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В селе Привольное установили табличку в память о погибшем на Украине Александре Чевелеве, сообщила сегодня глава Красногвардейского муниципального округа в своем Telegram-канале. 

Администрация села Привольное ранее сообщала, что Чевелеву было 24 года, он единственный ребенок в семье. После срочной службы подписал контракт, служил в воздушно-десантных войсках в звании гвардии сержанта. Чевелев погиб 19 апреля, следует из информации в сообществе "ВКонтакте" Привольненского территориального управления администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края от 29 апреля.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 53 уроженцев Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Уроженец Новошахтинска погиб на Украине", "Власти Пригородного района подтвердили гибель земляка на Украине", "Родные погибшего на Украине дагестанца получили награду".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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