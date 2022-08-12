Погибшего на Украине десантника увековечили в Ставропольском крае

12 августа 2022, 22:13

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Сержант Александр Чевелев погиб на Украине, в селе Привольное сегодня открыта мемориальная доска, проинформировала администрация Красногвардейского округа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 53 уроженцев Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что уроженец хутора Восточный Евгений Менжулов стал 52-м уроженцем Ставропольского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В селе Привольное установили табличку в память о погибшем на Украине Александре Чевелеве, сообщила сегодня глава Красногвардейского муниципального округа в своем Telegram-канале.

Администрация села Привольное ранее сообщала, что Чевелеву было 24 года, он единственный ребенок в семье. После срочной службы подписал контракт, служил в воздушно-десантных войсках в звании гвардии сержанта. Чевелев погиб 19 апреля, следует из информации в сообществе "ВКонтакте" Привольненского территориального управления администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края от 29 апреля.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 53 уроженцев Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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