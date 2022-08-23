Правозащитники сравнили сроки раскрытия убийств Дугиной и Политковской

23 августа 2022, 23:50

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На фоне отчета ФСБ о стремительном раскрытии убийства Дарьи Дугиной правозащитники напомнили о нераскрытых убийствах Анны Политковской, Натальи Эстемировой и Бориса Немцова.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа, когда ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Дочь российского философа Александра Дугина возвращалась с фестиваля "Традиция". 22 августа в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что убийство Дугиной раскрыто. По данным ведомства, его подготовили украинские спецслужбы, исполнительница - гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся после преступления в Эстонии. Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ о награждении Дугиной орденом Мужества посмертно, говорится в справке ТАСС.

Пост, в котором сравнивается срок раскрытия убийств Дарьи Дугиной со сроками следствия по делам об убийствах Анны Политковской, Натальи Эстемировой и Бориса Немцова, опубликовал на своей странице в Facebook* председатель совета ликвидированного судом Правозащитного центра "Мемориал**" Александр Черкасов.

"Два дня потребовалось, чтобы найти убийц Дарьи Дугиной. 2733 дней ищут организаторов убийства Бориса Немцова. 4786 дней ищут организаторов убийства Натальи Эстемировой. 5798 дней ищут организаторов убийства Анны Политковской", - сказано в подписи к карточке издания "Холод", которую разместил Черкасов 22 августа.

Под его постом подписчики напомнили о других нераскрытых громких убийствах оппозиционеров. "А Щекочихина и вовсе "не убивали", и расследовать нечего", - прокомментировал публикацию Георгий Сыроватский.

"Боровик, Листьев", - добавил пользователь Nata Natan. "Не раскрыт заказчик убийства Старовойтовой", - напомнила Людмила Альперн.

Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что заказчиком убийства был Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской". Родственники и коллеги убитой убеждены, что настоящий заказчик убийства до сих пор не раскрыт.

Сотрудница грозненского офиса Правозащитного центра "Мемориал"* Наталья Эстемирова была похищена 15 июля 2009 года, вывезена в Ингушетию и убита. По ее информации о нарушениях прав человека в Чечне правозащитники делали запросы в официальные инстанции, составляли списки пропавших без вести, сказано в опубликованной "Кавказским узлом" биографии Натальи Эстемировой. О расследовании и основных версиях убийства правозащитницы можно узнать в справке "Кавказского узла" "Убийство Натальи Эстемировой".

Борис Немцов был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года. 13 июля 2017 года суд в Москве признал уроженцев Чечни Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шадида Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве и приговорил их к срокам от 11 до 20 лет. В деле также фигурируют чеченский офицер Руслан Мухудинов, которого считают организатором убийства, а также офицер батальона "Север" Руслан Геремеев и убитый при задержании Беслан Шаванов. Заказчик убийства установлен не был. Если за убийством Немцова стоят заказчики, неизвестные следствию, их продолжат искать, пообещал в декабре 2021 года Владимир Путин.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

** организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.