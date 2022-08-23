Активист из Волжского добился улучшения условий в СИЗО

23 августа 2022, 19:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Трехдневную сухую голодовку провел активист Вячеслав Кошелев, требуя улучшения условий в СИЗО, где он находится в ожидании апелляции. Руководство СИЗО в результате согласилось перевести Кошелева в другую камеру, сообщил его адвокат Роман Зайцев.

Как писал "Кавказский узел", силовики 26 марта задержали в Волжском и избили местного жителя Вячеслава Кошелева, у которого также есть украинское гражданство, во время прогулки по городу в футболке и кепке с украинской символикой. Суд назначил ему штраф за хулиганство. 5 августа стало известно, что Кошелев был помещен на принудительное лечение в психиатрическую больницу за насилие в отношении полицейского. Адвокат Роман Зайцев указал, что решение о принудительном лечении Кошелева суд принял, поверив всего лишь на слово полицейскому, который заявил, что активист его ударил.

Вячеслав Кошелев провел трехдневную сухую голодовку из-за условий содержания в СИЗО-5 по Волгоградской области, после этого руководство учреждения согласилось перевести Кошелева в другую камеру, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

После приговора суда Вячеслав Кошелев был отправлен в камеру к заключенному, у которого предположительно есть психиатрическое расстройство, пояснил адвокат Роман Зайцев. "Там не работал водопровод, кран был буквально отломан. Полный унитаз испражнений, которые не смывались. Второй осужденный также пренебрегал гигиеническими процедурами. Кошелев несколько раз направлял жалобы руководству СИЗО и УФСИН по Волгоградской области, результатов это не дало", – привело слова адвоката "Кавказ.Реалии"**.

Зайцев отметил, что в СИЗО Кошелев ждет результата апелляции на решение суда, который направил его на принудительное психиатрическое лечение, отмечается в публикации.

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* по решению Минюста России организация включена в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции "иностранного агента".

** внесено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.