Политологи сочли приемлемым голосование в автобусах на выборах в Карачаево-Черкесии

18 августа 2022, 13:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Подготовка мобильных избирательных участков в автобусах стала запасным вариантом на случай чрезвычайных ситуаций, использовать их пока не планируется, сообщили в избиркоме Карачаево-Черкесии. Голосование в автобусах уже практиковалось на выборах и не создает дополнительных рисков фальсификаций, указали опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа стало известно, что избирком Карачаево-Черкесии утвердил порядок организации голосования на резервных участках на базе автобусов, которые будут применяться в случае чрезвычайных ситуаций. Автобусы для этой цели выделят муниципалитеты, а избирком оснастит их необходимым оборудованием, сообщил представитель комиссии.

В единый день голосования, 11 сентября, в Карачаево-Черкесии пройдут выборы депутатов гордум Черкесска и Карачаевска, горсовета Усть-Джегуты, а также совета Абазинского района. Кроме того, жителям республики предстоит выбрать депутатов ряда сельских поселений. Голосование на выборах депутатов думы Черкесска пройдет с 9 по 11 сентября. Двухдневное голосование - 10 и 11 сентября - состоится на выборах депутатов думы Карачаевска, советов Абазинского района, Кара-Пагского и Эльбурганского сельских поселений. В остальных муниципалитетах голосование пройдет в течение одного дня - 11 сентября.

Избирком не определяет, в каких чрезвычайных ситуациях голосование проводится в автобусах, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница избиркома Карачаево-Черкесии. "Избирком отвечает за организацию такого рода участков в автобусе. Мы обеспечиваем их всем необходимым оборудованием. Перечень таких участков определяется главами муниципальных образований. Избирательные комиссии участвуют в оборудовании [автобусов], чтобы в случае использования таких участков у граждан были все возможности проголосовать на данном участке", - сказала она.

По ее словам, в обычном режиме участки в автобусах не будут задействованы. "Это просто подготовлен такой резерв", - подчеркнула она.

Само по себе голосование в автобусах не является сегодняшней инновацией, указал координатор движения "Голос"* Виталий Аверин. "У нас были подобные участки на всероссийских выборах, когда ввели ряд новелл по голосованию на дому, появились новые формы выездного голосования. В отдаленных населенных пунктах и ранее использовали автобусы как избирательные участки", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Голосование в автобусах проводилось, в частности, в 2020 году в Татарстане. В использовании автобусов для голосования "никакой проблемы нет", но в них обязательно должны присутствовать наблюдатели, пояснила тогда председатель ЦИК России Элла Памфилова. "Мы специально принимаем такое решение, исходя из того, что у нас есть дальние поселения даже в центральной полосе России, небольшие совсем. Люди живут пожилые, приписаны к какому-то УИК, который находится в городе, автобус ходит редко, дорога не всегда хорошая. То есть трудно добираться, поэтому мы приняли такое решение - оборудовать автобусы", - привело 27 июня 2020 года ее слова РИА Новости.

Такого рода участки не могут автоматически стать механизмом для фальсификаций, уверен Аверин. "Если автобусы будут правильно оборудованы, если будут члены комиссии, наблюдатели за выборами, представители СМИ, то это нормально. В законе вообще не сказано, какое именно помещение может использоваться под избирательный участок. Им может быть и транспортное средство, которое работает как стационарный избирательный участок. Главное, чтобы голосование было тайным, а процедура - открытой и гласной", - отметил он.

По его мнению, в самом использовании автобусов для голосования криминала нет, если это не будет носить массового характера. "Если есть какие-то подозрения, то нужно, чтобы наблюдатели и СМИ отследили это. Чрезвычайные ситуации могут быть. Но если есть ЧС или, скажем, террористическая угроза, то выборы обычно не проводятся, откладываются. При этом никаких изменений процедур не должно быть", - указал Аверин.

Политолог Александр Кынев выразил сомнение в том, что в Карачаево-Черкесии может возникнуть необходимость использовать специальные избирательные участки. "Непонятно, о каких чрезвычайных ситуациях может идти речь в Карачаево-Черкесии. На моей памяти, последние события, которые можно трактовать как ЧС, происходили в конце 1990-х годов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог добавил, что и для вбросов могут использовать такого рода участки, но выразил сомнение в том, что это нужно в республике. "Хотя если посмотреть на итоги предыдущих выборов, то по КЧР они носят абсолютно плановый характер. Нужные результаты на выборах в республике регулируются должным образом и без всяких новых технологий. Проблемы написать в протоколе те цифры, что нужны, нет там", - считает Кынев.

Новые технологии, используемые на выборах, в том числе избирательные участки в автобусах на случай ЧС, представители разных политических сил оценивают с точки зрения своей позиции, заявил политконсультант Евгений Минченко. "Сторонники власти считают, что это вполне нормальная, легитимная мера. Кто критично относится к власти, тот, естественно, пытается увидеть за этим подготовку к фальсификации. Точка зрения зависти от места смотрящего", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Наиболее активная предвыборная кампания заметна в основном в Черкесске, сказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог из Карачаево-Черкесии, доктор политических наук Абуталиб Санглибаев. "В районах пока тихо. Они, наверное, считают, что позже надо начать. Перед самими выборами. В Черкесске местная газета и ТВ-канал производят уже предвыборную рекламу. Кроме того, раздаются листовки, вывешиваются плакаты. В большинстве своём в организациях, учреждениях. Но больших уличных агитационных площадей, баннеров почти нет. Потому что до этого было постановление самой городской думы по ликвидации баннеров", - пояснил Санглибаев.

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