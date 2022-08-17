Пользователи Telegram не поверили выводам заместителя муфтия о ситуации в калмыцкой колонии

17 августа 2022, 17:22

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В калмыцкой колонии, где был убит сотрудник ФСИН, права мусульман соблюдаются, осужденные озвучивали только бытовые жалобы, заявил заместитель муфтия Калмыкии по итогам визита в колонию. Визит совершен "для галочки", если бы не было пыток и запретов на молитвы, не случилось бы и убийства, сочли комментаторы дагестанских Telegram-каналов.

Как писал "Кавказский узел", 8 августа правозащитный проект Gulagu.net сообщил об избиении более ста заключенных колонии в Калмыкии в связи с убийством сотрудника учреждения. Руководитель проекта Владимир Осечкин заявил, что осужденные, которые обвиняются в нападении на сотрудников колонии, ранее подвергались пыткам. Адвокат Аза Алиева посетила дагестанца Магомеда Атимагомедова в СИЗО и обнаружила его в крайне тяжелом состоянии - его пытали, жесточайше избивали и обливали кипятком, принуждая к подписанию нужных показаний. Атимагомедов планировал побег, так как сотрудники ФСИН угрожали ему обвинением по террористической статье, однако непричастен к убийству, а показания подписал под давлением. Атимагомедову угрожают, он опасается за свою жизнь, сообщила Алиева. Второго подозреваемого, Дауда Курамагомедова, также подвергли пыткам и насильственным действиям, заявила его адвокат Снежана Мунтян. Она добавила, что в отношении сотрудников колонии возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев заявил, что будет добиваться перевода в больницу дагестанских заключенных, которые обвиняются в нападении на сотрудников колонии в Калмыкии.

Вечером 5 августа двое осужденных напали на сотрудников колонии, после чего один из сотрудников скончался, а второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. Также, по версии следствия, осужденные проникли в общежитие и ранили еще шестерых сотрудников колонии. Оба заключенных (2000 года рождения и 1994 года рождения) задержаны, дело расследуется по статьям об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц и дезорганизации исправительного учреждения. 7 августа стало известно, что сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в Калмыкию для выяснения обстоятельств нападения заключенных на сотрудников колонии в республике.

Уполномоченный по правам человека в Калмыкии Валерий Чуб и заместитель председателя Духовного управления мусульман Калмыкии Раджаб Зияутдинов посетили колонию, в которой произошло убийство сотрудника, сообщило 16 августа РИА "Калмыкия".

Заместитель председателя Духовного управления мусульман Республики Калмыкия Раджаб Зияутдинов рассказал, что "обратился к осужденным, можно сказать, выпытывал у них, какова обстановка в колонии". По его словам, все осужденные говорили, что не поддержали нападение и "не можем понять, что могло их толкнуть на совершение столь тяжких преступлений", говорится в публикации.

По словам представителя муфтията, участники визита "спросили осужденных, есть ли препятствия со стороны администрации колонии в совершении религиозных обрядов, молитвы". "Многие выступили и сказали: никто ничего не запрещает. Каждый, у кого есть желание, может свободно совершать обряды, молиться. Жалобы были в основном бытового характера – крана нет на умывальнике, вода плохая... Эти моменты мы обсудили с начальником колонии и главой УФСИН. Вопросы будут решаться", - приводятся его слова в публикации.

Омбудсмен Калмыкии Валерий Чуб также отметил, что "любой человек, который хочет совершить религиозный обряд, может это сделать". "Условия созданы, препятствий нет. Там есть молельные комнаты для мусульман, христиан и буддистов. Также мы задавали вопросы по поводу ужесточения режима после случившегося. Осужденные ответили, что этого не произошло, все соответствует нормам и правилам внутреннего распорядка в исправительном учреждении. На прошлой неделе я получил обращение уполномоченного по правам человека из Дагестана о возможных фактах применения пыток в отношении двух осужденных из этой республики. Данную информацию направил прокурору и в следственные органы для проверки", - привела 16 августа слова Чуба интернет-газета "Степные вести".

Сообщение о визите представителя муфтията в Калмыкии перепостили ряд дагестанских Telegram-каналов. Так, в Telegram-канале "Черновик", на который подписаны 17 266 человек. К 17.00 мск эта запись набрала 24 комментария. "И че там? Нарушений не обнаружено?" - поинтересовался пользователь H Y. "Более того, они сами во всем виноваты, и человека убивать огромный грех, и их там никто не мучил, и молиться им разрешалось", - ответил ему пользователь Рационал. В комментариях ниже он пояснил, что его первый комментарий был сарказмом, так как он не мог предположить, что кто-то "может поверить" "в слова заместителя муфтия".

"Если им разрешалось молится и не пытали, и не издевались над ними, они на это не пошли [бы], с их стороны это был отчаянный шаг, последнее, что оставалось делать. Парню оставалось сидеть всего лишь 1,5 года. Адвокат сообщила, что на телах этих ребят живого места не было. Не верю я этому зам. муфтия", - написал Халид. "Почему-то не верю. Может, и есть молельная комната, но это не отменяет издевательства над осуждёнными дагестанцами. [Почему] наши земляки сидят там, а не в самом Дагестане? Попытка угона - не такое уж опасное преступление, чтобы сажать человека в тюрьму. В нынешнее время можно одеть следящее устройство и отправить осуждённых на стройку, а после работы - под домашний арест", - отметил Mag Di.

Усомнились в том, что выводы муфтия соответствуют реальности и комментаторы Telegram-канала "Что там у дагестанцев?", на который подписаны 43 238 человек. К 17.00 мск запись о визите в калмыцкую колонию набрала 25 комментариев. Визит был лишь для галочки, отметил Магомед Магомед. "Как говорится, галочку поставил - принял участие", - написал он. "Сказки, как обычно", - указал пользователь, у которого в качестве никнейма используется изображение девушки.

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