УФСИН связало с обысками бунт заключенных с Северного Кавказа в Ульяновской области

15 апреля 2022, 13:04

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Голодовке заключенных предшествовал массовый протест против обысков в камерах, заявило управление ФСИН по Ульяновской области на фоне сообщения правозащитников об избиениях уроженцев Северного Кавказа в тюрьме.

Как писал "Кавказский узел", в тюрьме Димитровграда 13 апреля были избиты постящиеся заключенные, в основном выходцы из Чечни и Ингушетии, также были уничтожены принадлежащие им экземпляры Корана и молитвенные коврики, сообщил сегодня правозащитный проект Gulagu.net. По данным правозащитников, в знак протеста десятки заключенных, в том числе немусульмане, ранили себя, а 14 апреля около ста заключенных объявили голодовку.

Участники акции "демонстративно-шантажного характера" в тюрьме – злостные нарушители режима, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления, они 13 апреля во время обысков "выразили протест проведению режимных мероприятий и соблюдению требований отбывания наказания", сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Ульяновской области.

По данным ведомства, около 30 осужденных нанесли себе порезы обломками пуговиц. Врачи оказали им необходимую помощь, госпитализация никому не потребовалась. "Помимо этого, 12 осужденных в письменной форме отказались от приема пищи, приготовленной в учреждении. Они были осмотрены медицинскими работниками. Состояние их здоровья удовлетворительное", - цитирует сегодня представителя УФСИН "Интерфакс".

Один из заключенных, осужденный на 13 лет за наркопреступление, ударил сотрудника учреждения по лицу, это зафиксировано на служебный видеорегистратор, добавили в ведомстве. "В этот же день осужденные умышленно повредили имущество в камерах, а именно привели в негодность средства видеонаблюдения. В настоящее время устанавливается размер причиненного материального ущерба", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Ведомство проводит проверки, их материалы будут направлены "в следственные органы для принятия процессуального решения". "Учреждение функционирует в штатном режиме", - заверил представитель УФСИН. В каком именно учреждении произошел инцидент, в публикации не уточняется.

Напомним, в ноябре 2021 года Gulagu.net обнародовал видеодоказательства насилия и пыток жителей Чечни, Дагестана, Грузии и Азербайджана в саратовской тюремной больнице. Публикация вызвала общественный резонанс. Президентский Совет по правам человека опросил заключенных, и они подтвердили сведения о массовом насилии, сообщил в декабре 2021 года член СПЧ Андрей Бабушкин. О том, чем известна саратовская тюремная больница, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?".

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