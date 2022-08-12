Уроженец Новошахтинска погиб на Украине

12 августа 2022, 19:46

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Сержант Сергей Шевченко погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Новошахтинска. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 31 уроженца Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что контрактник Алексей Головнев стал 30-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Родителям новошахтинца, сержанта Сергея Шевченко, погибшего в ходе специальной операции на Украине, а также его дочерям передан "Орден Мужества", сообщила сегодня администрация Новошахтинска в своем Telegram-канале. Другие сведения о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 31 уроженца Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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