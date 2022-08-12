12 августа 2022, 19:46

Уроженец Новошахтинска погиб на Украине

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Сержант Сергей Шевченко погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Новошахтинска. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 31 уроженца Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что контрактник Алексей Головнев стал 30-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Родителям новошахтинца, сержанта Сергея Шевченко, погибшего в ходе специальной операции на Украине, а также его дочерям передан "Орден Мужества", сообщила сегодня администрация Новошахтинска в своем Telegram-канале. Другие сведения о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 31 уроженца Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти Пригородного района подтвердили гибель земляка на Украине", "Военный из Ставрополья погиб на Украине", "Родные погибшего на Украине дагестанца получили награду".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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