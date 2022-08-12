"Вёрстка" сообщила о давлении на военных-отказников из Дагестана

12 августа 2022, 15:22

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Контрактников из Дагестана, самовольно вернувшихся из зоны военной операции на Украине, отправляют на гауптвахту и угрожают им трибуналом, следует из рассказов уроженцев Дагестана, опубликованных сегодня "Вёрсткой". Отправка на гауптвахту без решения суда незаконна, указал юрист Максим Гребенюк.

Как писал "Кавказский узел", 19 июля издание The Moscow Times сообщило, что 300 военнослужащих из Буйнакска в марте самовольно покинули Украину, в Дагестане их встретили как дезертиров. Часть из них расторгла контракты, другие снова отправились на Украину. 1 августа стало известно, что Рязанская военная прокуратура внесла представление руководству части, которое поставило в военный билет отказавшегося ехать на Украину рядового Захара Кукаренко отметку о неблагонадежности. Аналогичные штампы в документы получили и другие военные, в том числе из Дагестана. Подобные штампы ставят для того, чтобы запугать других "отказников", однако эти случаи происходят по инициативе руководства частей из-за желания выслужиться, предположили правозащитники.

Уроженцев Дагестана, отказавшихся участвовать в военной операции и вернувшихся на родину, отправляют на гауптвахту и угрожают трибуналом, сообщило сегодня издание "Вёрстка"» в материале "Поняли, что мы пушечное мясо и делать нам на чужой земле нечего" (сайт издания заблокирован Роскомнадзором, при этом "Верстка" не включена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

В публикации приведена история 26-летнего уроженца дагестанского села, который осенью 2021 года заключил контракт о прохождении военной службы в войсковой части, расположенной в одном из городов Дагестана. Мужчина, названный в публикации Зауром (автор статьи уточнил, что имя мужчины изменено) устроился в разведвзвод водителем-механиком. В конце февраля Заура и ещё несколько десятков военных направили под Мариуполь.

По словам Заура, через несколько дней он и несколько его сослуживцев решили покинуть зону боевых действий. "Но сразу это сделать не удалось. Ещё около трёх недель мы были там. В итоге всё-таки получилось уехать оттуда - тупо на попутках", - рассказал изданию мужчина.

Вернувшись в Дагестан, Заур вместе с сослуживцами написал заявление на увольнение с военной службы, однако руководство части заподозрило четырёх солдат в дезертирстве. Их поместили под стражу на гауптвахту и продержали там несколько дней.

"Где-то через три-четыре дня нас выпустили, после чего уволили без возможности восстановления. Одновременно лишили различных выплат. Насколько я знаю, никто из наших ребят не захотел судиться с командованием части. Уголовных дел о дезертирстве в итоге не завели", - рассказал уроженец Дагестана.

За отказ ехать в зону военной операции на Украине военнослужащие рискуют стать обвиняемыми в неисполнении приказа, но уголовные статьи о дезертирстве и самовольном оставлении части неприменимы в этих случаях, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

31-летний житель Буйнакска, названный в публикации Асланом, служил в той же части, что и Заур. Контракт он заключил за несколько месяцев до начала военной операции, это решение он принял из-за денег, рассказала изданию тетя Аслана, названная в публикации Залиной. "Люди живут бедно, найти работу — большая удача. Вот и идут в воинскую часть", - приводятся в материале ее слова.

Весной Аслан попал в Донецкую область. "Больше месяца он там пробыл в подразделении связи и принял решение уйти. Сказал мне тогда: «Поняли, что мы пушечное мясо и делать нам на чужой земле нечего»", - рассказала Залина.

По словам женщины, помимо её племянника, от участия в боевых действиях отказались ещё несколько контрактников, им угрожали трибуналом, но обвинений в дезертирстве в итоге предъявлено не было. Аслана, по словам Залины, формально уволили за нарушение условий контракта. Из-за этого он потерял возможность получить единовременную выплату, которая полагалась ему, если бы он уволился сам. Сейчас Аслан подрабатывает извозом в Буйнакске, чтобы содержать трех маленьких детей, отмечается в материале "Верстки".

Закон разрешает увольнять отказников из вооружённых сил без права на восстановление, но отправлять их на гауптвахту можно только по решению суда, рассказал изданию адвокат Максим Гребенюк. По его словам, увольнение за невыполнение условий контракта лишает военных каких-либо компенсаций.

"Уволить военного могут двумя способами: в кадровом порядке (за нарушения в прошлом, выговоры и прогулы) и в порядке реализации дисциплинарного взыскания (за конкретный проступок). Тем, кто отказывается участвовать в спецоперации, оформляют именно дисциплинарное взыскание. Но там должна быть чёткая процедура: протокол, заключение, характеризующие документы, целая стопка бумаг. На практике сейчас эта процедура происходит наперекосяк. Могут не взять объяснение с военнослужащего и написать за него. Такие нарушения — серьёзный повод для обжалования", - сообщил юрист.

По данным издания, с апреля по 9 августа в Махачкалинский гарнизонный военный суд поступило как минимум 35 исков, связанных с увольнением со службы. При этом за тот же период 2021 года в суд поступило не менее 14 таких исков. "По некоторым данным, Дагестан стал […] одним из первых по росту числа военных, которые отказываются [участвовать в военной операции]. За первые три месяца с начала [военной операции] в Махачкалинский военный гарнизонный суд поступило столько же дел о самовольном оставлении части контрактниками, сколько за весь 2021 год", - указал автор статьи Илья Давлятчин.

Напомним, к 28 июля уроженцы Дагестана составили около трети подтвержденных потерь ЮФО и СКФО на Украине: власти регионов и муниципалитетов официально подтвердили гибель там по меньшей мере 552 бойцов, из них 188 жителей Дагестана.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь в военной операции невозможно оценить до ее окончания, заявил, в частности главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко. Как правило, больше всего контрактников - из бедных регионов, что объясняет частые сообщения о потерях среди уроженцев Дагестана и других республик СКФО, предположил старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

К 20 мая в военной операции на Украине погибло больше силовиков с Северного Кавказа, чем за последние восемь лет вооруженного конфликта. В материале "На Украине убито больше силовиков с Кавказа, чем за восемь лет террора" "Кавказский узел" представил также круговую диаграмму, наглядно показывающую, как менялась ситуация в каждом регионе СКФО за восемь лет, и интерактивные инфографики, которые позволяют сравнить динамику в разных регионах Северного Кавказа с 2011 по 2022 год.

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