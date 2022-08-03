Жители пригорода Краснодара раскритиковали городские власти за нехватку маршруток

03 августа 2022, 19:37

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Мэрия Краснодара должна увеличить количество автобусов на маршруте между городом и поселком Новознаменский, а также заменить старые маршрутки на новые, заявили жители пригорода. Ситуация в Новознаменском далеко не самая худшая в Краснодаре, указала руководитель "Транспортной инициативы"

Как писал "Кавказский узел", 1 августа жители Новознаменского - пригорода Краснодара провели пикет с требованием улучшить транспортную доступность поселка. Они пожаловались, что проблема с автобусами не решается уже несколько лет, а число жителей поселка увеличивается.

Поселок Новознаменский, который входит в состав Краснодара и является его окраиной, соединяется с городом единственной дорогой, в результате чего там «чуть ли не круглосуточно» образуются многокилометровые пробки, в которых вместе с частными автомобилями стоят и автобусы-маршрутки, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" руководительница инициативной группы горожан "Транспортная инициатива" Марина Репещук.

По ее словам, до недавнего времени Новознаменский и Краснодар соединял лишь один маршрут №59, его обслуживал ИП «Литвяков». После строительства новой школы родители попросили индивидуального предпринимателя Николая Литвякова выделить школьный автобус для подвоза детей, но сделать это оказалось невозможно по закону. Тогда Литвяков продлил маршрут до школы, чтобы дети могли ехать общественным транспортом, однако из-за увеличения длины маршрута автобусы стали приходить реже. Это вызвало недовольство некоторых жителей Новознаменского, и они потребовали от коммерсанта выпустить на маршрут дополнительные автобусы, причем днем – специально, чтобы дети после обеда смогли попасть домой. На это Литвяков, как коммерческий перевозчик, работающий по нерегулируемому тарифу, возразил, что не найдет водителей – они получают процент от числа перевезенных пассажиров. «Проще говоря, Литвяков заявил, что никто работать за копейки не будет», - прокомментировала ситуацию активистка.

В итоге после продления маршрута работать по нему стало убыточно, и Литвяков вообще прекратил перевозки, продолжила она. Администрация объявила конкурс на маршрут №59, департамент транспорта «убеждал различными методами коммерческих перевозчиков», и в результате контракт был заключен. Чтобы улучшить ситуацию, администрация уже за свой счет наняла другого перевозчика и запустила маршрут №19. «На данный момент работает одна машина. С сентября планируется запустить еще три. Для Краснодара это очень дорогостоящий транспортный проект, под это дело выделены новые хорошие автобусы, оборудованные кондиционерами», - рассказала Репещук.

Ситуация в Новознаменском далеко не самая худшая в Краснодаре, заверила общественница. Но жители Новознаменского остались недовольны, так как, по их мнению, маршруток все равно недостаточно. Кроме того, они пожаловались, что на маршруте №59 транспорт изношен. Они потребовали, чтобы администрация города запустила новый транспорт и по маршруту №59, однако для этого необходимо снять машины с других направлений, на что власти идти не хотят, потому что «там ситуация еще хуже», отметила Репещук.

Решением может послужить строительство путепровода из Новознаменского через железную дорогу, разделяющую Краснодар на две части, указала активистка. По ее данным, в поселке проживает «не менее 20 тысяч человек».

Проблема заключается именно в недостаточном количестве автобусов, заявил "Кавказскому узлу" житель поселка Сергей. «Транспорта нет. Даже на [супермаркет] «Ленту» нет маршрута, хотя она практически под боком», - посетовал он.

Маршрутка №59 ходит только в будни, сообщила жительница поселка Алина. «Недавно 20 минут ждали автобус на жаре. Но оказалось, что по выходным он не работает», - сказала она. В подтверждение своих слов собеседница "Кавказского узла" показала скрин с расписанием от АО «Краснодарпассажиравтортранс», в котором указано, что маршрут работает с понедельника по пятницу, с 6.45 мск до 22.30 мск.

Утром ждать автобус приходится от 20 до 40 минут, пожаловался житель Новознаменского Алесс. "«Пазик» приходит весь заполненный, двери еле открываются. Иногда проще вызвать такси на конечную остановку, чтобы уехать в город», - заверил он корреспондента "Кавказского узла".

Другой собеседник "Кавказского узла" на правах анонимности рассказал, что не ждет автобус в поселке, а идет через железнодорожные пути на остановку, где садится в транспорт, следующий не из поселка. «Время, конечно, на дорогу уходит. Ливень, жара, гроза, снег, грязь - все твоё, пока дойдешь», - добавил житель поселка.

В администрации Краснодара корреспонденту "Кавказского узла" порекомендовали обратиться за комментариями к заместителю мэра Владимиру Архипову. Его комментариями "Кавказский узел" пока не располагает.

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