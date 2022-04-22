Перевозчики Волжского пожаловались на препоны властей в ведении бизнеса

22 апреля 2022, 12:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Предприниматели, осуществляющие пассажирские перевозки в Волжском, рассказали о бюрократических препонах, в результате которых они терпят убытки и не видят перспектив развития бизнеса. Арбитражный суд Волгоградской области встал на сторону УФАС, усмотревшего неравные условия для предпринимателей при проведении конкурса на право перевозок.

Федеральный комитет указал на нарушения прав перевозчиков

На нарушение требований закона о пассажирских перевозках указало 18 апреля реготделение федерального комитета по борьбе с коррупцией и терроризмом. В обращении к губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову ведомство пояснило, что в комитет поступила информация от индивидуальных предпринимателей, обслуживающих маршруты № 123, 159, 160, 174, 260, и других о несогласии с действиями должностных лиц Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области (Облкомдортранса) "при вынесении решений об упразднении ряда существующих маршрутов и введении новой транспортной схемы движения общественного транспорта".

"Указанные решения принимаются без учета мнения неограниченного круга лиц - пассажиров, общественный контроль в данном вопросе потерян, а точнее, ответственные лица Облкомдортранса фактически саботируют данные процессы. Должностными лицами Облкомдортранса не предпринято мер к исполнению требований указа президента РФ №16.03.2022 №121 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в РФ» в указанной области»", - говорится в обращении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

По мнению комитета, «Облкомдортрансом в нарушение требований ст. 39 Федерального закона №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ», свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по указанным выше маршрутам продлены всего на 1 год, а не минимум на 5 лет, как того требует вышеназванный закон».

"При такой ситуации неопределенность в практическом существовании такого рода бизнеса... и его стабильность невозможны, особенно в условиях нынешней экономической ситуации, связанной с международными политическими, экономическими и иными санкциями… Поддержание транспортных средств, эксплуатируемых на маршрутах, в технически исправном и безопасном состоянии требует постоянных материальных вложений, а ограниченный срок продления карты осуществления перевозок не позволяет планировать деятельность, развивать бизнес, закупать новые автотранспортные средства ввиду отсутствия долгосрочной перспективы", - говорится в обращении.

Комитет также указал, что «создается впечатление по ряду уже проведенных конкурсов на перевозки... о лоббировании представителями местных органов власти при разработке новых транспортных схем конкретных перевозчиков. Устанавливаются такие условия конкурсов, которым могут соответствовать исключительно только лоббируемые ими организации перевозчиков».

Перевозчики требуют выдавать разрешения на пять лет

Ранее власти обещали продлить документы на право перевозки пассажиров на 3 месяца, срок действия существующих документов истекает 22 апреля, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" владелица одного из маршрутов Волжского на условиях анонимности.

"В январе нам выдали новые карты с учетом того, что конкурс на перевозки провели. Но его отменила УФАС. Администрация оспорила решение УФАС, но сегодня (21 апреля) проиграла ему в арбитражном суде, итоги конкурса на перевозку пассажиров по городским маршрутам отменены. УФАС держит нашу сторону, мы были привлечены в качестве третьих лиц. Перевозчики подавали объединенную жалобу, требований было много, но УФАС опирался на то, что конкурсная документация была опубликована раньше, чем вступило в силу постановление о проведении конкурса. Но после вмешательства федерального комитета по борьбе с коррупцией, который провел в Волгограде круглый стол, или так совпало по времени, 21 апреля нам продлили карты на 9 месяцев - до 22 января 2023 года", - сообщила она.

Перевозчики планируют писать обращение в администрацию с просьбой продлить их работу на пять лет, уточнила предприниматель. "Очень много обращений от людей, мы собрали уже порядка 2 тысяч подписей, где люди обращаются с просьбой оставить маршруты в покое, потому что они привычные, люди знают, где они садятся и куда приедут. Если примут новую транспортную схему, будет сумятица. Маршрутками пользуется незащищенная часть населения, которая не имеет личного транспорта. Кто-то ездит по проездным на автобусе, но основная часть ездит с нами, потому что им так удобнее и ближе. Наши остановки ближе к больницам, школам, детским садам, в этом смысле мы более удобны", - сказала она.

По ее словам, продление работы городских маршрутов согласно закону № 220-ФЗ происходит "путем выдачи новых свидетельств и новых карт", но местные чиновники "второй раз на действующих картах пишут о продлении". "Это, конечно, нарушение", - сказала предприниматель.

Она уточнила, что работает уже 21 год. "Машины я уже два раза поменяла, сейчас бы надо еще менять, они уже старенькие, но кто их будет менять, если нас продляют на 3-6 месяцев? Не приходят новые нормальные водители. Кто пойдет работать, зная, что через три месяца нас могут закрыть? У нас ОСАГО, страхование пассажиров, все эти договоры заключаются на определенный срок, как правило, на год. Тахографы отменили, но требования по транспортной безопасности никто не отменял. У нас нет развития. Не видя своего завтра, мы не можем что-то решать сегодня. В машины приходится вкладывать много денег, потому что технадзор работает жестко. ГАИ вылавливает, меряют протекторы, рулевую и все остальное. Если раньше машины стоили по 2 миллиона, то теперь 4,5-4,8 миллиона. И кто будет их покупать, если продление на 3-6 месяцев? Но мы вынуждены менять машины, потому что старые требуют ремонта… Мы просим оставить все как есть на 5 лет, потому что сейчас не время вносить грандиозные изменения и людей нервировать", - рассказала перевозчик.

По ее мнению, конкурс на право перевозок нуждается в изменении критериев. "Если конкурс опять проведут по тем же критериям, то будет тот же победитель... Я одна из немногих прошла во второй тур конкурса, но в итоге оставили одного победителя. Один победитель на весь город — это отсутствие конкуренции, цена проезда [будет такой], какую он назовет. А все остальные будут платить ему и работать у него в аренде. Происходят какие-то моменты, которые не позволяют выиграть никому, кроме одного", - сказала она.

Предприниматель отметила, что доходы перевозчиков значительно снизились. «Это давно не [выгодный] бизнес. Было время, когда люди за сезон зарабатывали на квартиру, сейчас это просто средство для содержания семьи», - констатировала она.

Перевозчик на другом маршруте Валентина подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" слова коллеги. "Многие, может быть, и пошли бы обновлять транспорт, но нам никто не дает уверенности в завтрашнем дне. Нам продлили на 9 месяцев, мы опять остались в подвешенном состоянии. Мы собираем подписи против изменения транспортной схемы, люди против. Кто-то взял кредиты, а теперь накатывать новые маршруты предпринимателям невыгодно. Если маршруты изменят, может, водители уволятся. Привыкли уже кататься 20 с лишним лет по одним и тем же маршрутам. Может, новые маршруты будут нерентабельны. Многие купили машины, вложились, один водитель обновил шесть машин, а одна машина 4,7-4,8 миллиона стоит. Нам сейчас главное - привлечь внимание жителей, создать резонанс. Но люди уже в курсе. Будем надеяться, что мы отстоим свои интересы", - сказала она.

20 апреля Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского продлил срок действия выданных свидетельств на осуществление перевозок и карт маршрутов по нерегулируемым тарифам по 14 маршрутам до 22 января 2023 года, следует из распоряжения ведомства. Распоряжение издано "в целях бесперебойного функционирования объектов транспортной инфраструктуры и недопущения ухудшения транспортного обслуживания населения", говорится в тексте документа, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Статья 39 федерального закона № 220 содержит оговорку о том, что выдача свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок на меньший срок допускается, если по истечении этого срока в соответствии с документом планирования регулярных перевозок предусматривается отмена этого маршрута или изменение вида перевозок по нему, сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Антон Гетманенко.

"Прежде чем говорить, правомерно ли продлили на более короткий срок, надо смотреть, есть ли такие основания у администрации. В распоряжении есть ссылка на муниципальный правовой акт, его также нужно смотреть. Я бы порекомендовал перевозчикам обратиться в органы прокуратуры для проверки законности принятых распоряжений. Все это напоминает ситуацию с продлением договоров на размещение нестационарных объектов в Волгограде перед чемпионатом мира по футболу. В федеральных законах указано, что схема размещения нестационарных торговых объектов действует 5 лет, а администрации районов договоры с хозяйствующими субъектами продлевали на 2-6 месяцев, таким образом создавали препятствия на осуществление предпринимательской деятельности и фактически шантажировали предпринимателей, требуя от них лояльности. Ситуация началась перед чемпионатом мира в 2015 году, но такие незаконные продления имели место вплоть до 2018-19 годов", - рассказал юрист.

Условия конкурса на перевозки в Волжском удивили антимонопольную службу

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского обжаловал в Арбитражном суде Волгоградской области решения по жалобам, вынесенным Волгоградским УФАС, говорится в карточке дела на сайте суда. Согласно публикации, 21 апреля оглашена резолютивная часть решения суда. Само решение еще не опубликовано.

Замруководителя областного управления УФАС Ольга Ячменева подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что УФАС выиграла дело. "Мы выиграли. Решение суда еще не вступило в силу. Если апелляционная инстанция подтвердит законность, то администрация будет обязана провести новый конкурс", - сказала она.

В октябре 2021 года Волгоградское УФАС сообщило, что рассмотрены четыре жалобы перевозчиков из Волжского "в порядке статьи 18.1 "Закона о защите конкуренции" № 135-ФЗ на нарушения комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области требований "Закона об организации регулярных перевозок" № 220-ФЗ при организации открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по 11 муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском округе". "Установлены нарушения при организации конкурса, в частности, в конкурсной документации не было разъяснено, каким образом заполнять необходимые документы в составе заявки, при этом за неверное (по мнению Комитета) их заполнение перевозчиков не допустили к участию в конкурсе. Комиссия УФАС признала Комитет нарушившим ч. 2 ст. 24 Закона об организации регулярных перевозок № 220-ФЗ, предписала аннулировать протокол рассмотрения заявок по 11 лоту и внести изменения в конкурсную документацию, установив понятный для перевозчиков порядок подсчета опыта осуществления регулярных перевозок", - говорится в публикации, размещенной на сайте УФАС 22 октября 2021 года.

"В конкурсной документации, разработанной комитетом, есть много белых пятен, которые могут быть трактоваться по-разному, что в результате и получилось, - прокомментировал Ольга Ячменева. - Но этим нас не удивишь, в конкурсных документациях часто всплывают двоякие требования без четких правил оформления. Однако при рассмотрении этих жалоб нас удивила заявка победителя – простого товарищества перевозчиков, в состав которого вошло в том числе МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732». При этом вклад автоколонны в товарищество - «деловые связи в сфере пассажирских перевозок», а не автобусы, как у других перевозчиков. Однако конкурсная комиссия комитета учла именно наличие у автоколонны более 170 транспортных средств, что позволило победить данному товариществу по 8 из 11 маршрутов", - сказала она.

Прокуратура сочла обоснованными доводы предпринимателей

30 марта зампрокурора Волжского сообщил предпринимателям, что решение о продлении срока действий свидетельств и карт "формально противоречит требованиям действующего законодательства".

Представитель прокуратуры пояснил, что ведомство не принимает меры прокурорского реагирования «в целях исключения возможности полной остановки транспортного обслуживания населения Волжского ввиду отсутствия механизма законного предоставления права осуществления пассажирских перевозок».

При этом в Волжском горсуде находится административное исковое заявление о признании недействующими двух пунктов приложения к положению о проведении открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок, говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Зампрокурора города отметил, что заключение предпринимателем, победившим в конкурсе, договора товарищества с автоколонной №1732 "дало определенные преференции при подсчете баллов и признания победителем по итогам проведения открытого конкурса". "Чем были нарушены требования ст. 16 ФЗ № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Указанные нарушения послужили основанием для направления прокуратурой Волжского материала в УФАС в Волгоградской области для проведения проверки", - сказано в документе.

Жители Волжского выступили за общественное обсуждение маршрутов

Около 3000 подписей собраны под инициативой публичного обсуждения изменений маршрутов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Российского общенародного союза" Дмитрий Стрельников.

"Сбор подписей идет за то, чтобы проходили настоящие общественные обсуждения, а не как сейчас - на каком-то сайте, который никто не читает, объявляют о том, что будут изменения маршрута. Есть два варианта решения проблемы - размещение информации в топ-5 СМИ региона и возврат депутатам права согласовывать все эти изменения. Раньше планы по изменению маршрутов проходили через депутатов, через их одобрение, сейчас же все решается кулуарно, в узком кругу. Собрано около 3000 подписей за эту инициативу. Напечатано около 10 тысяч подписных листов, собирают подписи три маршрута, листы раздают в маршрутках. Еще один маршрут собирает на конечных остановках, не задействуя водителей. Хочет подключиться еще один маршрут", - сказал он.

Жительница Волжского, мать двоих детей Лейла сказала, что не хочет изменения маршрутов. "Мы специально школу ребенку выбрали, чтобы он ездил на маршрутке. И не надо нам никаких выкрутасов по поводу того, чтобы маршрут менять. По центральным улицам у нас ходят автобусы. Но маршрутки ходят по тем закоулкам, где автобусы никогда не ходили. У нас соседи отправляют девочку-второклассницу в кружок на маршрутке, и это очень удобно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Схожие аргументы привела пенсионерка Нелли Владимировна. "Если отменить маршрутки, детям очень далеко будет ходить от автобусов. У меня внук в другой микрорайон ездит в школу. Не все имеют возможность возить детей в школу на машинах. Сейчас такое неспокойное время, люди переживают, оставили бы хоть маршрутки в покое. Мы хоть будем знать, где садиться и выходить", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Волжского.

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