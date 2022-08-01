Почти 2000 машин образовали очередь на Военно-Грузинской дороге

01 августа 2022, 12:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В очереди на Военно-Грузинской дороге скопилось 1820 машин, сообщил вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев. Людям приходится по 12 часов стоять в заторах, которые возникают по вине тех, кто нарушает правила прохождения через границу, считают водители.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 июля водители пожаловались на заторы на КПП "Верхний Ларс", расположенном на российско-грузинской границе. 29 июля они рассказали, что многокилометровые пробки на пункте пропуска растут. Длина затора до границы с Россией составляет около 30 километров, уточнили тогда грузинские пограничники.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, указано в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, собраны в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" на "Кавказском узле".

Перед пунктом пропуска "Верхний Ларс" на Военно-Грузинской дороге разрешения на проезд ожидают 1820 единиц транспорта, из них 1332 грузовые машины, 488 – легковые, сообщил вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев, слова которого привела сегодня в своем Telegram-канале ГТРК "Алания".

Томаев добавил, что за минувшие сутки российско-грузинскую границу в обоих направлениях пересекли 4025 единиц автотранспорта, что в восемь раз превышает пропускную способность.

Большое скопление машин наблюдается с обеих сторон российско-грузинской границы, сообщили водители в соцсети "ВКонтакте" в группе "Ситуация на КПП Верхний Ларс (Крестовый перевал)".

"Стоим в нейтральной зоне. Только выехали из первого тоннеля. До российского КПП 12 часов отстояли", – написала Arina Bykovskaya.

"Ехали со стороны РФ в Грузию. Стояли 13 часов. Нам не повезло проскочить. На днях ехали знакомые, они проехали за час обе границы. Колонна из фур и легковых проходили отдельно. Всё спокойно. А из Грузии в РФ все стоят в одну колонну. Пробка ужасная", – отметила Маша Бодягова.

"Стоим с 00.00 часов КПП еще не видно", – написал в 10.00 мск Дмитрий Шишкин.

Другая часть водителей рассказала о нервной обстановке в очереди. "Стоим 10 часов. ГИБДД иногда останавливают нарушителей, которые объезжают очередь по встречной полосе. Ездят тонированные иномарки. Один пассажир в чёрной форме вежливо, настойчиво, но культурно, дал понять народу: не скандалить. Мол, все будет хорошо. Вообще порядок, и очередь пытаются контролировать. Поэтому не нужно спать и "считать ворон", и держаться очереди", – подчеркнул в 11.00 мск Сергей Лайко.

Сообщения о больших пробках на российско-грузинской границе также были опубликованы сегодня в Telegram-канале "Владикавказ – Тбилиси", на который подписаны 2774 пользователей.

"Мы возвращаемся из Грузии, и пробке не видно ни конца, ни края. Два тоннеля, и постоянно какие-то проблемы. Все это время ты стоишь в большой загазованности, дышать просто нечем. Большое напряжение", – рассказал один из пользователей на кадрах опубликованного в Telegram-канале ролика.

"Главное, когда стоите в пробке, – не сигнальте! Создается выбрация, вчера огромный камень выпал с гор на машину. Машина вдребезги, водитель в рубашке родился. Жив остался", – написал Арсен Арутюнян.

"Вчера простоял 12 часов из Грузии в сторону России. Пробка ужасная! По моим наблюдениям, пробку создают люди, которые не знают правил прохождения границы", – заявил он в другом комментарии.

На грузинской стороне КПП "Верхний Ларс" в направлении на въезд в Россию из Грузии наблюдается большой затор, длина пробки составляет около четырех километров. На российской стороне пункта пропуска в направлении на выезд из России в Грузию сильный затор, длина пробки – более пяти километров, следует из данных сервиса "Яндекс. Карты".

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", на 12.00 мск 1 августа на выезде из России в Грузию видна длинная очередь из микроавтобусов, автобусов, грузовиков и легковых машин. На самом пункте пропуска скопление автомобилей. Стоят микроавтобусы, легковые машины и один грузовик. Изображение с камеры, отображающей ситуацию на въезде в Россию из Грузии, отсутствует. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Ограничений на движение по Военно-Грузинской дороге нет, трасса функционирует в обычном режиме, сообщило сегодня на своем сайте управление МЧС по Северной Осетии. На 12.00 на сайте ведомства нет информации относительно пробки на КПП "Верхний Ларс".

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