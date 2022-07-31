Следком заинтересовался избиением ребенка в Адыгее

31 июля 2022, 17:46

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Следователи СКР в Адыгее запросили у полиции материалы о вызвавшем резонанс в соцсети избиении ребенка в поселке Яблоновском.

Как писал "Кавказский узел", сегодня МВД по Адыгее сообщило, что полиция Тахтамукайского района начала проверку сообщения об избиении ребенка в поселке Яблоновском. Полицейские опросили участников и очевидцев происшествия, а также собрали необходимые материалы, уточнило ведомство.

Согласно видеозаписи инцидента, житель поселка, подошедший к двум детям, сидящим на карусели на детской площадке, избил одного из них со словами: "Убью за ребенка своего!". Мужчину попытались остановить две женщины, при этом он, нецензурно ругаясь, пригрозил ребенку, что тот "на костылях будет ходить".

Руководитель следственного управления СКР по Адыгее инициировал передачу в Следственный комитет материалов "по факту избиения ребенка на детской площадке в п. Яблоновский", сообщила сегодня пресс-служба управления.

"Инициирован вопрос о передаче материалов по факту избиения 30 июля 2022 года мужчиной чужого ребенка на детской площадке в п. Яблоновский Тахтамукайского района из органов полиции в территориальное следственное подразделение следственного управления для дальнейшей организации проверочных мероприятий […] и принятия мер реагирования", - говорится в публикации на сайте управления.

Информация о том, что комитет забрал материалы у МВД, на сайте ведомств пока не опубликована.

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