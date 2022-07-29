Полицейский в Махачкале арестован после фальсификации уголовного дела

29 июля 2022, 07:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудник махачкалинского отдела по контролю за оборотом наркотиков заставил двоих жителей взять в руки пакетики с наркотиком, который купил ранее, а затем завел на них уголовное дело. Он арестован, сообщили следователи.

По версии следствия, старший оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции по Ленинскому району МВД по Махачкале приобрел у неизвестного 30 граммов наркотика каннабис, что является значительным размером. И далее хранил в служебном кабинете.

В ноябре 2021 года полицейский, угрожая насилием, вместе с другими полицейскими заставил взять в руки два пакетика с каннабисом мужчину и женщину, которые были доставлены ранее в отдел полиции. После этого на них были заведены уголовные дела о незаконном обороте наркотиков, сообщило 28 июля на своем сайте следственное управление СКР по Дагестану.

"По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – отметило ведомство.

Полицейский обвинен по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков) и части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сказано в сообщении.

Часть 1 статьи 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков) предусматривает до трех лет лишения свободы. Части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) предусматривает до 10 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, 26 апреля уголовное дело по статьям об убийстве и превышении полномочий было возбуждено против сотрудника отдела полиции по Карабудахкентскому району, который смертельно ранил водителя из табельного оружия во время погони.

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