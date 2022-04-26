Дагестанский силовик задержан после убийства водителя на трассе "Кавказ"

26 апреля 2022, 07:58

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Уголовное дело по статьям об убийстве и превышении полномочий возбуждено против сотрудника отдела полиции по Карабудахкентскому району, который смертельно ранил водителя из табельного оружия во время погони. Полицейский задержан, сообщили следователи.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 апреля стало известно, что сотрудник полиции в Дагестане открыл огонь из табельного оружия по водителю машины, который отказался выполнить требование об остановке. Водитель скончался в больнице, а управление МВД по Дагестану начало проверку.

Следователи возбудили уголовное дело против полицейского ОМВД по Карабудахкентскому району, ему вменяется часть 3 статьи 286 УК РФ "превышение должностных полномочий" и часть 1 статьи 105 УК РФ "убийство", сообщило следственное управление СКР по Дагестану.

Часть 3 статьи 286 УК РФ "превышение должностных полномочий" предусматривает до 10 лет лишения свободы. Часть 1 статьи 105 УК РФ "убийство" предусматривает до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, 24 апреля примерно в 09.30 мск подозреваемый патрулировал территорию Карабудахкентского района. "На федеральной автодороге "Кавказ", явно выходя за пределы предоставленных ему полномочий, в нарушение действующего законодательства, с целью остановки автомобиля путем причинения механического повреждения произвел один прицельный выстрел в сторону водителя автомобиля "Мерседес Бенц", который дважды проигнорировал требование об остановке авто", – сообщило ведомство вечером 25 апреля на своем сайте.

Полицейский задержан, решается вопрос о его аресте, сказано в сообщении.

На 07.55 мск 26 апреля на сайте МВД по Дагестану нет комментариев относительно сообщения следственного управления СКР по Дагестану о задержании полицейского. При этом ранее ведомство пояснило, что сержант полиции открыл огонь из табельного оружия в ходе преследования машины на 825-м километре автодороги "Кавказ". "Пострадавший местный житель, 2002 года рождения был доставлен в центральную городскую больницу Каспийска, где впоследствии скончался", – сообщило МВД по Дагестану 25 апреля на своем сайте.

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