Проволочки чиновников снизили шансы на получение выплат ирганайцами в 2023 году

Как писал "Кавказский узел", 25 марта Мосгорсуд удовлетворил жалобу на решение Пресненского суда Москвы по иску жителей дагестанских сел, попавших в зону затопления Ирганайской ГЭС, и обязал власти в разумные сроки подготовить документы для выплаты им компенсаций. Компенсации за жилье не получили более 1150 семей, чьи дома попали в зону затопления Ирганайского водохранилища, еще более 2000 семьям не выплатили возмещение за утрату садов, сообщило в апреле правительство Дагестана, пообещав решить эти проблемы. 18 июля жители Ирганая и других сел Унцукульского района в видеообращении к главе Дагестана Сергею Меликову попросили взять на контроль нерешенный вопрос с выплатами компенсаций за затопленные земли и сады. Сельские депутаты призвали главу "РусГидро" снизить уровень Ирганайского водохранилища, чтобы люди могли работать на своих участках.

Жители дагестанских сел, попавших в зону затопления из-за ввода Ирганайской ГЭС, с 2008 года не могут получить компенсации из-за отсутствия согласованности между республиканскими и федеральными властями. Юристы Правозащитного центра "Мемориал"* подали коллективный иск от имени 567 человек с требованием признать незаконным бездействие Минэкономразвития России, правительства и Министерства энергетики Дагестана.

Адвокат Марина Агальцова, представляющая интересы жителей Ирганая, отметила, что в решении суда сроки подготовки документов для получения выплат не прописаны. "Мы сами не знаем, что подразумевается под разумными сроками. Это надо интерпретировать тем людям, которые подготавливают документы", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат отметила, что необходимые для заявки на получение компенсации документы готовы. "С мая эти документы лежат в министерстве энергетики и тарифов (Дагестана) и ничего с ними не происходит. Они до сих пор не были направлены в правительство Дагестана хотя бы", - рассказала Агальцова.

Юрист отметила, что создана межведомственная рабочая группа, в которую помимо чиновников входят и жители, одновременно являющиеся истцами по иску о компенсации и доверителями Агальцовой по делу о выплате компенсаций. "Мои доверители тоже входят в эту рабочую группу. Они тоже участвовали в проработке документов", - сказала она.

По ее словам, рабочая группа собрала все документы, доверители Агальцовой рассказали ей, что документы переданы в Министерство энергетики и тарифов Дагестана. Она добавила, что необходимости в проведении каких-либо дополнительных процедур с документами не было, они не должны проходить каких-либо дополнительных утверждений.

Межведомственная рабочая группа, куда помимо чиновников вошли также жители затопленных земель, "фактически работу не делает", рассказал один из истцов Магомед, который также входит в эту группу. По его словам, первое заседание межведомственной группы состоялось в октябре 2021 года, а протокол заседания вышел в ноябре того же года. Однако фактически ни один пункт из указанных в протоколе заседания не был выполнен, добавил Магомед.

Второе заседание межведомственной рабочей группы состоялось уже в начале 2022 года, но в протоколе второго заседания оказались те же пункты, что и в протоколе первого заседания, но уже с новыми сроками, отметил он. "Эти сроки тоже уже давно прошли, и никто их не выполняет по сей день, за исключением нескольких пунктов. Попытки были выполнить, но так они и не выполнили", - сказал Магомед.

По его словам, по последней информации, "дано добро" на отправку соответствующих документов в правительство Дагестана. Магомед отметил, что "бюджетная заявка" на выплату компенсаций должна из профильного министерства попасть в правительство Дагестана, оттуда - уже в правительство России. "Минэкономразвития и те структуры, которые работают над бюджетом, должны включить в статью расходов пункт выплаты компенсаций. После этого, если они вдруг войдут в бюджет, начнется финансирование на 2023-й и последующие годы", - рассказал Магомед.

Активист напомнил, что бюджетная заявка до сих пор находится в одном из министерств (министерство энергетики и тарифов) Дагестана. Магомед предположил, что после передачи этой бюджетной заявки в правительство республики, она там тоже может пролежать продолжительное время и, как результат, включение компенсационных выплат в бюджет России на 2023 год маловероятно. По его мнению, "очень мало шансов", что компенсационные выплаты начнутся в 2023 году.

Напомним, строительство Ирганайской ГЭС (филиал ОАО "Русгидро") началось в 1980-х годах, а закончилось в 2008 году, и после ее введения в строй под воду ушли сады местных жителей с урожаем, дома, сельхозугодья. Жители сел, попавших в зону затопления, неоднократно проводили акции с требованием выплаты компенсаций. В июне 2020 года жители сел Унцукульского и Гергебильского районов, пострадавшие от строительства Ирганайской ГЭС, обратились к Владимиру Васильеву, который на тот момент был главой республики, с требованием выплаты 9,5 миллиарда рублей компенсации за ущерб.

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