Ингушский активист Мякиев указал суду на несостыковки в своем деле

08 июня 2022, 01:25

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На видеозаписи, которую исследовали в суде, не видно лица человека, который кидал стулья в росгвардейцев, к тому же он делал это правой рукой, что противоречит данным обвинительного заключения, сообщил активист Багаудин Мякиев, обвиняемый в применении насилия к представителю власти на митинге в Магасе.

Как писал "Кавказский узел", дело Багаудина Мякиева слушается в Железноводском городском суде. 26 мая прокурор вновь не обеспечил явку свидетелей в суд. Мякиев поставил под сомнение объективность судьи из-за ее вероятных встреч с представителем обвинения вне заседаний по делу.

18 января Пятый кассационный суд в Пятигорске отменил приговор Мякиеву, осужденному по обвинению в нападении на силовиков на митинге в Магасе, и направил дело на новое рассмотрение. На заседании 11 апреля было удовлетворено ходатайство прокурора об отводе судьи. Мякиев предположил, что судью сместили, так как тот согласился с доводами защиты и вызвал потерпевших и свидетелей в суд.

Прокурор Дмитрия Хандогий вышел из дела, теперь в процессе новый гособвинитель - Денис Кислицын, сообщил 7 июня корреспонденту "Кавказского узла" Багаудин Мякиев. Смена прокурора не повлияет на ход дела, который имеет явно обвинительный уклон, считает активист.

"Сегодня в суд поступил факс о том, что свидетель обвинения, сотрудник полиции, которого обвинение планировало допросить по видео-конференц-связи, лежит в больнице. И якобы врачи ему не рекомендуют душевные волнения. Прокурор ходатайствовал об оглашении его письменных показаний. Мы возразили, потому что не считаем озвученный диагноз тяжелой болезнью, нет для этого оснований. Но судья удовлетворила ходатайство прокурора, показания были зачитаны. На этом обвинение закончило представлять свои доказательства", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомед Аушев.

Теперь наступила очередь стороны защиты представлять доказательства, отметил он. "Мы привели пару доказательств, которые, считаем, свидетельствуют в нашу пользу. Теперь у нас осталось исследование вещественных доказательств. На следующее заседание должны привезти вещдоки в суд. Потом показания даст Багаудин, и на этом судебное следствие будет закончено, начнутся прения сторон", - сказал адвокат.

Изначально обвинение планировало допросить множество свидетелей, от их допроса оно отказалось, в результате были оглашены показания двоих потерпевших и двоих свидетелей, отметил Аушев.

"С тех пор, как мое дело впервые передали в суд в 2020 году, обвинение не обеспечило допрос ни одного потерпевшего, ни одного свидетеля ни лично, ни по видеоконференцсвязи. И теперь они так же тянут. Сначала почти полтора месяца у предыдущего судьи по моему делу прокурор не предоставлял свидетелей и потерпевших, и потом сменился судья, теперь уже два месяца новая судья - опять не предоставляется никто для допроса. На прошлом заседании (26 мая) Хандогий обещал обеспечить явку свидетеля в суд, но не пришел сам, теперь вместо него другой прокурор. Это всё делается намеренно", - предположил Мякиев.

11 апреля в суде прокурор заявил ходатайство об отводе судьи Станислава Бобровского, суд удовлетворил его. Судью сместили, так как он согласился с доводами защиты и вызвал потерпевших и свидетелей в суд, считает Багаудин Мякиев. 19 апреля в дело вступила новая судья Ирина Гараничева. Особых надежд на иной исход дела в связи со сменой судьи нет, отметил тогда Мякиев.

Вещественные доказательства, которые должны были быть исследованы на заседании 7 июня, обвинение найти не смогло, рассказал активист.

"В результате мы договорились, что, пока они эти вещдоки ищут, мы зачитаем мои характеристики и просмотрим видеоматериал. Это и было сделано сегодня (7 июня). Видео мы посмотрели - там (на митинге) мужчина в темной куртке и синей шапке с белыми полосками, стоящий спиной к камере, кидает два стула. Они утверждают, что это я кидаю. Но там в такой одежде полмитинга было. Лица там не видно. Я с самого начала говорил, что это не я. Со слов потерпевших, которые нам были, опять же, [их показания] просто зачитаны в суде, они меня узнали по большому носу, большим глазам и бороде с усами [...] Когда мы смотрели эту видеозапись, адвокат специально обратил внимание суда на то, что мужчина на видео берет стул правой рукой и кидает его, потом опять берет стул правой рукой и кидает его. Судья это зафиксировала, как мы попросили. Мы отметили, что в материалах следствия указывается, что я кидал стулья левой рукой! Это очевидная несостыковка", - отметил Мякиев.

Он пожаловался, что обвинение свидетелей в суд не доставило, зачитало письменные показания. "Мы почему-то должны верить тому, что они читают. Я считаю, что это доверия не заслуживает. Но исход суда уже ясен - судья удовлетворяет все ходатайства прокурора и вопросов к нему не имеет", - заключил он.

Следующее заседание назначено на 10 июня.

"Кавказский узел" также писал, что 2 марта 2021 года стало известно о расследовании в отношении Багаудина Мякиева уголовного дела об уничтожении или повреждении имущества Нальчикского следственного изолятора (СИЗО), в котором он находился во время следствия по "ингушскому делу". Ущерб оценен в 5731 рубль. Возобновление уголовного дела в отношении Мякиева связано с акциями активиста в поддержку политзаключенных, считает его адвокат. Сам Мякиев отрицает вину. На заседании 31 мая приглашенный защитой эксперт заявил, что смета, предоставленная обвинением, завышена, и ущерб оценивается в 4100 рублей. Если реальный ущерб меньше пяти тысяч, то состав преступления отсутствует, отметил адвокат Магомед Аушев.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости об уголовном деле лидеров протеста публикуются на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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