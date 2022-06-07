Оппозиция возобновила протестные шествия в Ереване

07 июня 2022, 11:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Оппозиция проводит в Ереване протестные шествия к зданию представительства Евросоюза. Активисты призвали власти стран ЕС отреагировать на применения армянской полицией излишней силы по отношению к демонстрантам.

Как сообщал "Кавказский узел", с 25 апреля армянская оппозиции проводит акции протеста. 3 июня силовики в Ереване применили светошумовые гранаты против протестующих, начались задержания. Во время столкновения с полицией получили травмы 42 человека, позже число пострадавших возросло до 60. Причиной большого количества пострадавших могло стать применение светошумовых гранат с просроченным сроком годности, считают в оппозиции. 6 июня лидеры оппозиции призвали участников акции протеста в столице Армении идти к Генпрокуратуре и требовать привлечь к ответственности полицейских, которые применяли насилие к активистам.

Сегодня утром в Ереване оппозиция возобновила проведение протестных шествий. В частности активисты провели шествие от Площади Франции к зданию представительства Евросоюза.

Активисты держат в руках плакаты с надписями "Двойные стандарты", "Осудите насильников", "Откройте свои глаза", "Права человека для всех" и прочие. Они в частности скандируют "Без Никола Армения", "Либо вы с Николом, либо с Арменией".

Вице-спикер парламента Армении от блока "Айастан" Ишхан Сагателян заявил, что активисты требуют от Евросоюза дать оценку применению силы в отношении мирных демонстрантов в ходе акций протестов. "Европа своими двойными стандартами, своим молчанием способствует тому, чтобы Пашинян утвердил в стране авторитаризм, чего мы не должны допустить", – заявил Сагателян корреспонденту "Кавказского узла". Он добавил, что оппозиционеры потребуют встречи с послами разных стран в Армении, чтобы рассказать им ситуации с правами человека в стране.

Депутат от фракции "Айастан" Арам Вардеванян заявил, что армянские полицейские неоднократно применяли силу по отношению к демонстрантам, в том числе около здания представительства Евросоюза в Ереване. Прямо напротив офиса Евросоюза полиция применяет светошумовые гранаты.

"Это очередная страница позора действующих властей, это наш позор, но наряду с этим удивительно, что ЕС об этом не говорит. Не говорит о десятках мирных граждан, получивших ранения", – сказал Вардеванян корреспонденту "Кавказского узла".

"Будучи юристом, я всегда особое место отдавал правам человека. В 1950 году была принята Европейская Конвенция по правам человека и основных свобод. Я верил в действительность этой Конвенции и надеялся, что ЕС тоже будет верить в эту Конвенцию и будет защищать эту Конвенцию. Но сегодня ЕС закрывает глаза на политические преследования в отношении оппозиции, на применение силы в отношении них. И это ничто иное как двойные стандарты", – заявил Арам Вардеванян.

Организаторы акции зачитали письмо, адресованное послу ЕС в Армении, в котором отметили "несоразмерное и незаконное применение силы и спецсредств со стороны полиции в отношении мирных демонстрантов 3 июня перед "правительственной дачей".

"Акция оппозиция несла исключительно мирный характер, и полиция обязана была не препятствовать ее проведению, а содействовать ей. Примечательно, что спецсредства были применены без всякого предупреждения, в результате чего у сотней активистов, в числе которых женщины и пожилые люди, ранения разной степени тяжести. Большинство из них предпочли медицинскую помощь получить в домашних условиях, что дало повод властям заявить, что число получивших ранения полицейских превышает число пострадавших демонстрантов", – сказано в письме оппозиции, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Кроме этого, как отмечается в письме оппозиции, полицейские находились на месте проведения акции среди демонстрантов в штатском, что противоречит закону. Силовики применила спецсредства непосредственно по прямому указанию Никола Пашиняна, считают активисты.

Депутат Анна Григорян напомнила заявления посла ЕС в Армении Андреа Викторин в 2018 году, когда нынешние власти, будучи тогда оппозицией, проводили протесты в стране. "Заявления посла были политические и принимали конкретную сторону, а сегодня она сидит в своем офисе и [не реагирует на случаи нарушения прав человека]", – сказала Анна Григорян корреспонденту "Кавказского узла".

Передав письмо в офис ЕС, Движение "Сопротивление" продолжило шествие по улицам Еревана.

Напомним, возмущение в Армении вызвало заявление Пашиняна, сделанное им 13 апреля. Премьер тогда допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.