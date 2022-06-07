Адвокат пожаловался на недопуск онколога к Раулю Арашукову в СИЗО

07 июня 2022, 07:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Отец бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауль Арашуков нуждается в осмотре онколога, однако администрация СИЗО не допускает к нему врача, заявил адвокат Владимир Постанюк. Он счел отказ в допуске врача давлением на подзащитного.

Как сообщал "Кавказский узел", следствие считает, что Рауль Арашуков поручил сыну Раулю организовать убийства зампредседателя движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Рауф Арашуков, в свою очередь, отдал приказ высокопоставленным силовикам не расследовать убийство Жукова. Следствие объединило производство по делам Арашуковых и трех силовиков, они стали обвиняемыми по общему делу о преступном сообществе. Арашуковы находятся под арестом, срок которого неоднократно продлевался. Последний раз он был продлен до 7 июля.

Подробнее об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, говорится в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

Рауль Арашуков, который содержится в СИЗО "Лефортово" в Москве, нуждается в консультации онколога, но защита не может добиться пропуска у нему врача, сообщил адвокат Владимир Постанюк.

По его словам, тюремный врач выписал направление еще два месяца назад, в СИЗО штатного онколога нет, после отказа в допуске врача адвокат направил жалобы в суд и Генпрокуратуру, но это не дало результатов, информировал вечером 6 июня "Кавказ.Реалии"*.

"До настоящего времени врач не допущен, внятных объяснений недопуска врача не получено. Обращение в суд, в Генеральную прокуратуру результатов, к сожалению, не дало <...>. Защита и сам Рауль Арашуков расценивает это как способ незаконного давления на него", – привел ТАСС слова Владимира Постанюка.

Напомним, ранее также о давлении на своего подзащитного заявляла адвокат Рауфа Арашукова Анна Ставицкая. "Каждый день на прошлой неделе в его камере проводились обыски, на него оказывали давление с целью дачи им признательных показаний и оговора других фигурантов. Также ему стало известно, что его планируют перевести в карцер", – рассказала она 16 февраля корреспонденту "Кавказского узла".

Давление на обвиняемого происходит из-за того, что в суде пока не представлены убедительные доказательства его виновности, предположила тогда Ставицкая.

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На "Кавказском узле" размещены биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании опубликованы на тематической странице "Кавказского узла" "Опала Арашуковых".

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.