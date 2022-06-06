Суд признал законным обыск у волгоградской активистки

06 июня 2022, 19:12

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Волгоградский областной суд отказался удовлетворить жалобу о незаконности обыска у активистки Любови Самыловой, которая проходит свидетелем по делу о телефонном терроризме.

Как писал "Кавказский узел", суд в Волгограде 1 июня отказался удовлетворить жалобу на действия следователя при обыске в доме Любови Самыловой, по словам адвоката, это решение планируется обжаловать Обыски по делу о телефонном терроризме прошли 20 марта у волгоградских активистов Анжелы Датской, а также Елены Чулановой, Любови Самыловой и Алексея Клокова, которые выступали с протестами против спецоперации на Украине. В ходе обысков у них изъяли телефоны и ноутбуки, которые до сих пор не возвращены. Активисты подали в суд жалобы после проведения в их домах обысков. 26 мая Волгоградский областной суд удовлетворил жалобу Анжелы Датской, которая требовала признать обыск незаконным.

Сегодня рассмотрена апелляционная жалоба на решение Ворошиловского суда о разрешении провести обыск в жилище Самыловой, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Самыловой Эдуард Яппаров. "В удовлетворении жалобы отказано, оглашена резолютивная часть судебного решения, мотивировку получим по почте. В качестве доводов о законности решения представитель прокуратуры области представил копию протокола обыска у Самыловой", - рассказал он.

По словам адвоката, в жалобе отмечалось, что обыск проводился не по месту жительства Самыловой, "в материале для суда первой инстанции не было доказательств того, что адрес именно ее". Решение об обыске не соответствует закону, так как о причастности Самыловой к телефонному терроризму свидетельствует только рапорт оперуполномоченного, в котором тот лишь указал на вероятность того, что она может иметь отношение к тому делу, подчеркнул Яппаров. Адвокат уточнил, что Самылова проходит по делу в качестве свидетеля.

Любовь Самылова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что ей 22 года, она работает в правозащитном проекте "ОВД-инфо"*. "Консультирую людей по правовым вопросам", - сказала она. Самылова пояснила, что принимала участие в акциях протеста не только в России, но и за рубежом.

Ранее Любовь Самылова рассказала "Кавказскому узлу", что обыск был проведен в жилье, где она находилась в гостях. "Я просто была в гостях, но в постановлении на обыск было написано, что это мое жилище. Одна соседка и одна её подруга тоже гостили, у них забрали ноутбуки и телефоны. Как обыск, в котором изъяли технику у соседок, может быть законным? Хотя бы на этом основании жалоба должна была быть удовлетворена", - заявила Самылова.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов".

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