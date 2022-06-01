Активисты в Волгограде обжалуют обыски по делу о телефонном терроризме

01 июня 2022, 20:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Волгограде отказался удовлетворить жалобу на действия следователя при обыске в доме Любови Самыловой, это решение будет обжаловано, сообщил адвокат. Материалы по делу об обыске у Алексея Клокова облсуд вернул в первую инстанцию для проверки. Правоохранители до сих пор не вернули технику, изъятую в ходе обысков, рассказали участники акций против спецоперации на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 20 марта обыски по делу о телефонном терроризме прошли у волгоградских активистов Анжелы Датской, а также Елены Чулановой, Любови Самыловой и Алексея Клокова, которые выступали с протестами против спецоперации на Украине. 21 марта стало известно, что в ходе обыска у активиста Владислава Лыгина силовики изъяли два ноутбука и телефон его девушки. По словам активистов, силовики изъяли их личные вещи, но следственные действия не проводятся, а суды затягивают рассмотрение жалоб. 5 апреля стало известно, что обыск у Анжелы Датской, которая проходит свидетелем по делу о телефонном терроризме, был признан законным. Активисты подали в суд жалобы после проведения в их домах обысков. 26 мая Волгоградский областной суд удовлетворил жалобу Анжелы Датской, которая требовала признать обыск незаконным. Обыски по этому делу прошли у целого ряда активистов и являются преследованием за убеждения, заявил адвокат.

Адвокат Любови Самыловой Эдуард Яппаров сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что суд в Волгограде сегодня отказал в удовлетворении жалобы на действия следователя, однако мотивировочное решение на руки он пока не получил.

"Суть жалобы - мы оспорили законность проведения обыска в жилище Самыловой по тем основаниям, что материалы, представленные следователем суду для разрешения производства обыска, не соответствуют признаку законности, установленному УПК РФ", - пояснил он.

По мнению защиты, рапорт оперуполномоченного о возможной причастности Самыловой к преступлению оформлен ненадлежащим образом и не мог быть использован следователем для обоснования своей позиции перед судом. "В суде мы добивались признания действий следователя незаконными, поскольку кроме рапорта в гипотетической форме иных данных, свидетельствующих о необходимости нарушения конституционного права Самыловой на неприкосновенность жилища, суду не представлено", - рассказал Яппаров.

По словам адвоката, "на судебные заседания представитель полиции ходить не считает нужным, в связи с чем сегодня разбирательство состоялось в ее отсутствие". "На запрос суда, наконец, были представлены материалы уголовного дела в виде протокола допроса Самыловой объемом в два абзаца, копия постановления о возбуждении уголовного дела и промежуточные документы, имеющие значение только для формализации следствия. Решение суда будет получено и обязательно обжаловано", - отметил он.

Рассмотрение апелляционной жалобы на решение о разрешении обыска у Самыловой состоится 6 июня, указал Эдуард Яппаров.

Сегодня же Волгоградский областной суд также рассмотрел апелляционную жалобу на решение Ворошиловского райсуда Волгограда, разрешившего обыск в жилье активиста Алексея Клокова.

"По итогу материал возвращен в Ворошиловский суд для проведения проверки, поскольку в апелляционной жалобе я указал на несоответствие реальности протокола судебного заседания, в протоколе указаны неверные данные, - рассказал адвокат. - Также сообщено о неправильном оформлении результатов оперативно-разыскной деятельности, послуживших основанием следователю обратиться в суд, чтобы получить разрешение на обыск у Клокова".

Яппаров также отметил, что по поводу обыска у Елены Чулановой ранее была подана жалоба на действия следователя, в ее удовлетворении отказано. "Подана апелляция на решение об отказе в рамках жалобы в порядке статьи 125 УПК РФ. Когда состоится апелляция, неизвестно, уведомления не приходили пока", - сказал он.

Любовь Самылова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что будет обжаловать сегодняшнее решение суда. По ее словам, изъятую технику ей не вернули.

Активистка рассказала, что обыск был проведен в жилье, где она находилась в гостях. "Я просто была в гостях, но в постановлении на обыск было написано, что это мое жилище. Одна соседка и одна её подруга тоже гостили, у них забрали ноутбуки и телефоны. Как обыск, в котором изъяли технику у соседок, может быть законным? Хотя бы на этом основании жалоба должна была быть удовлетворена", - заявила Самылова.

Активистка обратила внимание также на то, что, по ее данным, обыски по делу о телефонном терроризме проводятся только у участников акций против спецоперации на Украине. По ее мнению, это делается для запугивания и снижения активности.

Елена Чуланова также сообщила, что технику ей не вернули. "А обыск Ворошиловский райсуд 24 мая признал законным. Комедия", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Алексей Клоков сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что знает о сегодняшнем решении суда. "Будет проверка по судье, который постановил все это, возможно, к нему применят дисциплинарное взыскание, - сказал он. – Ждем положительных результатов".

По словам активиста, технику ему также не вернули. "Технику можно изымать на срок до трех месяцев, 20 июня – последний срок, - сказал он. – Очень сомневаюсь, что вернут".

Алексей Клоков сообщил, что после изъятия ноутбука остался безработным, поскольку работал архитектором. "Помимо всего прочего, я еще из страны уехал", - сказал он.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.