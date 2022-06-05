Пользователи соцсети поспорили о проблеме бродячих собак в Нальчике

05 июня 2022, 19:43

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На проспекте Ленина в Нальчике бегает стая собак, пугая прохожих и водителей, сообщил один из пабликов Instagram* и опубликовал ролик о вступившей в столкновение со стаей женщиной. Часть пользователей соцсети заявила об ответственности властей за наведение порядка, многие предположили, что чиновники не будут заниматься проблемой без серьезных последствий. Ответственность лежит и на тех, кто бросает своих собак, указала часть комментаторов.

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля 2021 года жители Нальчика пожаловались в соцсетях на агрессивное поведение безнадзорных собак, которые сбиваются в стаи и создают угрозу прохожим. Власти не реагируют на жалобы, отметили пользователи соцсети. После этого, 6 апреля, мэр Нальчика Таймураз Ахохов сообщил о планах построить до конца года приют для бездомных собак в Нальчике, который обойдется бюджету в 26 миллионов рублей. Пользователи соцсетей назвали завышенной стоимость проекта и усомнились, что появление приюта решит проблему. За 2021 год от укусов собак пострадал 1351 житель Кабардино-Балкарии, рассказали в Республиканской больнице. В регионе нет приютов для животных, отвечающих требованиям законодательства, но власти не спешат решать эту проблему, указала местная зоозащитница. В Нальчике в курортной зоне "Долинск" стая бродячих собак 8 февраля напала на жительницу поселка Белая речка. В результате женщина получила множественные укусы и травмы.

О проблеме с бродячими собаками в Нальчике сообщил сегодня паблик "Голос КБР" в Instagram*, имеющий более 155 тысяч подписчиков

"Добрый день. На проспекте Ленина разгуливает стая собак, пугая прохожих и водителей. Неужели ничего нельзя с этим сделать?" - говорится в сообщении.

Также здесь размещен ролик, в котором видно, как женщина на тротуаре кричит, машет руками и кидается камнем в бегающую рядом с ней стаю, в которой более десятка крупных собак. Мимо едут машины, но никто из водителей не останавливается. "Кавказский узел" не может проверить, когда и где была сделана видеозапись. К 19.30 мск этот ролик собрал 18,2 тысячи просмотров и 290 комментариев.

Пользователи соцсети по-разному оценили происходящее в ролике. "И ни один не остановился, люди.... Вы где?" - поинтересовалась kostyuk.yulia. "Превратились в собак", - ответил ей k.rt.00.

"Да она сама прибежала к ним, чтоб разогнать их", - указала lida0761. "Здесь на самом деле на женщину собаки не нападали. Это разборка между двумя стаями. Тем не менее, оказаться человеку в эпицентре таких событий очень неприятно, если не сказать страшно", - пояснила ситуацию bel_ma_ha.

"Люди реально сейчас хотят оправдать собак, что они женщину не трогают…. Мои вы хорошие, я бы вас кинула бы к ним, дорогие защитники собачьих разборок. Для вас тронули - это когда, наверное, с кровью, если закусали бы", - считает 011.151. "Как бы ни было, это животные, а там человек! Важнее всего съемки получается", - указал yshekov77ad.

"Чтобы ваших детей и родителей не обижали, наверное, нужно начинать с воспитания людей, которые выкидывают собак на улицу как ненужный мусор! И тем более призывать других быть более гуманнее к тем, кого предали, так называемые себя людьми, люди!" – отметила kokova_007nalchik. Она вспомнила случай с убийством девушки и напомнила, что той тоже никто не оказал помощь. "Все снимали видео и забыли на следующей неделе! И так убийство людей норма, а собаки, которые не дождутся от людей помощи - это ужас. Людей нужно бояться, а не собак", - считает kokova_007nalchik.

"Правильно делали в советское время, когда отлавливали собак...", - написал kkuu007. "Именно это и нужно возобновить, по крайней мере сейчас, когда их стало столько. Почему жизнь собак должна быть дороже человеческой? И где эти "защитники?" – поинтересовалась asiiatpshibieva.

"Вы что, считаете, что зоозащитники имеют возможность каждую собаку или кошку к себе забрать в дом? Поверьте, они и так делают намного больше, чем каждый из тех, кто тут строчит. Если лично вам никто из них не докладывает о своих действиях - это не значит, что надо делать такие вот выводы. Будто бы у этих животных есть выбор на улице выживать или в тёплом доме сидеть", - пояснил di_snow_. "Где любители собак? Заберите к себе", - предложил daimonds.__.

Были сообщения и о других случаях нападения собак в Нальчике. "Такая же ситуация у нас, на Горького, 23 в самом центре. Почтальона чуть не загрызли, на днях врача, детского педиатра, чуть не загрызли. Примите, пожалуйста меры. Тоже самое, дети не могут выйти поиграть", - сообщила an_na5425.

Часть комментаторов указала на ответственность властей за наведение порядка с собаками. "Никто не пошевелится, пока кого-то не загрызут, да даже если загрызут - ничего не будут делать", - считает turk.sinema.destan.

"Это надо, чтоб пострадали чиновники от этой стаи, вот тогда зашевелятся", - заявил kkuu007. "А чиновники пешком не ходят. Их возят. Поэтому они далеки от народа с их проблемами", - написала iulialoova. "Чиновники там, где собаки, не ходят, они на хороших иномарках или на собственном самолёте", - отметила _milana197.

"Куда дели деньги на чипирование собак? Они плодятся, а страдают люди", - написала irinaagova.

"Скажу сразу, я не фанат собак вообще в принципе, но вы меня извините, что значит отстреливать? А давайте отстреливать тех, кто завел животное, поиграл, пока они были пушистыми меховыми комочками, а потом выбросил на улицу. Животные не игрушки, и, заводя животное, вы должны понимать, что берете на себя ответственность. Вы же не выкидывает детей, наигравшись. Пока у наших людей не появится мозг и понятие ответственности, так и будет. В Европе, прежде чем завести животных, человек проходит психолога - способен ли он вообще заботиться о животном, потом в ухо вживляют чип с данными владельца, и если вдруг животное выкидывают, то владелец платит штраф", - написал oad_16.

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