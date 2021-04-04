Нальчане призвали чиновников решить проблему с бродячими собаками

04 апреля 2021, 13:00

На улицах Нальчика безнадзорные собаки сбиваются в стаи и создают угрозу прохожим, а власти не реагируют на жалобы, указали горожане в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2020 года кадры нападения бродячих собак на женщину в Нальчике вызвали бурное обсуждение пользователей Instagram. Многие из них заявили о том, что стаи бездомных животных свободно перемещаются по городу и нападают на людей, в том числе на детей, а также упрекнули власти в отсутствии реакции.

В мае 2019 года в Нальчике стартовал пилотный проект по отлову, стерилизации и вакцинации бродячих собак. По данным зоозащитников, в Кабардино-Балкарии от 10 до 15 тысяч бездомных животных, в том числе в Нальчике - почти четыре тысячи. Пользователи соцсетей рассказали о частых случаях нападения собак на людей и призвали распространить проект на территорию всей республики.

Фотография стаи собак на городской улице, присланная подписчиком, опубликована сегодня в Instagram-паблике "Происшествия Нальчик", насчитывающем 140 тысяч подписчиков. "Кулиева 7", - говорится в аннотации к публикации. К 13.00 мск публикация набрала 62 комментария. Авторы некоторых из них подтвердили, что проблема безнадзорных животных актуальна для Нальчика.

"У нас на районе тоже были сегодня, 5 собак [гонялись] за одной кошкой", - написал, в частности, пользователь ms.mili.1. "К сожалению, такие стаи собак везде!" – подтвердила beslaneeva_radima. "Нападают реально", - пожаловался reg_sev_kav.

"По улице Мусукаева ситуация ещё хуже, большая стая собак набрасывается на людей, везде лежат разорваные кошки, мы очень боимся за детей, примите пожалуйста меры", - призвала чиновников zhanetta.aloeva.

"Дети боятся ходить в школу, на Ватутина 12-15 огромных собак, напротив мусорки стоит мясной магазин, это рядом с центром детским "София", они там просто живут, в подъездах ночуют, невозможно выкинуть мусор кидаются, голодные. Почему администрация не видит этого, столько жалоб", - посетовала leila_shavaeva.

"Такое можно наблюдать по всему городу, по ночам спать невозможно, спим с наглухо закрытыми окнами, от ихнего лая спасу нет, сколько жалоб, всем все до одного места", - прокомментировал фото muhammedk181.

"Когда с этими собаками разберутся, они реально бросаются на людей, я змей не так боюсь как собак, хотя мне за 30, они как взбесились и на них что-то влияет, то ли погода, я не знаю, но все-таки, они мне далеко выше колена, хотя я не маленький", - поделился aleksandr_stroy1085.

"Бродячих собак надо убрать как-то. Недавно я шла домой, на меня набросились стая собак. Хорошо сзади машина ехала, с машины вышел парень, и он отогнал собак и сам шел рядом с машиной, в котором сидел другой парень. Собак разогнал и сел в машину и уехали. Спасибо большое им, если бы не они, собаки точно покусали бы меня... А если это дети были бы и никого рядом не оказалось? Так что убрать всех собак с улицы!" – написала uzeevaiamida.

Аналогичные мнения высказали некоторые подписчики паблика "ЧП / Нальчик", на который подписаны 50,6 тысячи пользователей. Всего публикация набрала к 13.00 мск шесть комментариев. "На Ватутина было ещё больше", - указал, в частности, zholab_07. "Сегодня на Мальбахова и Комарова не меньше тридцати", - написала fatima_tuma07.

Напомним, 13 февраля 2020 года в поселке Залукокоаже мужчина выстрелом из ружья ранил ребенка при попытке разогнать стаю бродячих собак, и этот инцидент вызвал новую дискуссию о бездомных животных. Пользователи Instagram тогда также посетовали на большое количество бездомных собак в Кабардино-Балкарии и упрекнули власти республики в бездействии.