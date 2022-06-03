Астраханский военный похоронен в родном селе

03 июня 2022, 15:50

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Старший сержант Рахмет Джубанов из села Хошеутово погиб на Украине, сообщила администрация Харабалинского района. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель там как минимум 21 уроженца Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Марат Кадргалиев из Харабалинского района стал 20-м уроженцем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Сослуживец погибшего на Украине старшего сержанта Рахмета Джубанова предложил назвать в честь Джубанова улицу в селе Хошеутово, сообщила сегодня администрация Харабалинского района в своем Telegram-канале.

Джубанов был похоронен в Хошеутово 24 мая. Он служил в войсках морской пехоты в Чечне, посмертно представлен к ордену Мужества. Рахмету было 40 лет, 22 года из них он провел на военной службе, ранее служил в в спецназе, разведке, комендатуре. Был участником спецоперации в Сирии. У погибшего остались жена и двое детей, говорится в сообщении на сайте районной администрации от 26 мая.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 21 уроженца Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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