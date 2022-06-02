Противники Пашиняна призвали ереванцев на митинг перед внеочередной сессией парламента

02 июня 2022, 20:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Оппозиция инициировала 3 июня внеочередное парламентское заседание по критическим вопросам Армении и Нагорного Карабаха. Движение "Сопротивление" в этот же день собирает своих сторонников на площади Франции.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая полиция Армении отчиталась о 111 задержанных за хулиганство в ходе акции протеста у здания правительства в Ереване. Оппозиционеры заявили, что полицейские применяли избыточную силу при задержаниях. 31 мая движение "Сопротивление" организовало шествие по улицам Еревана, в ходе которого депутаты от оппозиции требовали принять их в Генпрокуратуре и ряде министерств, а также попытались встретиться с ректором Ереванского госуниверситета. Однако руководители ведомств и университета отказались от встречи с оппозицией. Протестующие все чаще получают травмы из-за применения полицейскими неправомерной силы, отметила омбудсмен Армении Кристине Григорян. Замглавы полиции сообщил о шести госпитализированных силовиках. Власти несколько раз обнародовали данные о гибели армянских солдат в осенней войне в Нагорном Карабахе, пытаясь скрыть истинное число потерь, заявили 31 мая участники митинга в Ереване.

С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Возмущение в Армении вызвало сделанное 13 апреля заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства.

Парламентская оппозиция в лице блоков "Айастан" и "Честь имею" созывает 3 июня внеочередное заседание по стратегическим вопросам Армении и Нагорного Карабаха.

Вице-спикер парламента Армении от оппозиционного блока "Айастан" Ишхан Сагателян на своей странице в Facebook* заявил, что "движение "Сопротивление" приближается к важному этапу, поэтому следует продолжить борьбу до полного расформирования власти.

"В высшем представительном органе парламентской страны в этот критический период для Армении действующие власти отвергают проведение "красных линий" по вопросам, касающимся государственных интересов, тем самым подтверждая в очередной раз, что они не имеют никакого отношения к нашему государству, к нашему народу", - заявил Ишхан Сагателян.

Ранее Ишхан Сагателян рассказал на своей странице в соцсети о "красных линиях", которые власти не должны пересекать. Оппозиция считает, что Армения должна способствовать полноценной реализации права народа Нагорного Карабаха на самоопределение. Нагорный Карабах, согласно требованиям оппозиции, никогда не должен быть в составе Азербайджана. Между Арменией и Нагорным Карабахом должна быть надежная сухопутная связь. Нагорный Карабах не должен стать анклавом. Демаркация и делимитация границы должны проводиться после вывода азербайджанских войск с территории Армении, написал оппозиционер.

Депутат отметил, что 3 июня в 16.00 (15.00 мск) в парламенте Армении назначено внеочередное заседание, и оппозиционные депутаты придут в парламент. "Парламентскому большинству предоставляется шанс освободиться от позорного морального обязательства по сдаче страны врагам и ликвидации государственности. Они еще могут отделиться от Пашиняна", - заявил представитель оппозиции.

Сагателян добавил, что "это борьба нервов". "Сейчас мы должны быть более крепкими и довести до полного расформирования действующие власти, и завтрашний день очень важен", - заявил вице-спикер парламента.

Он призвал граждан Армении 3 июня в 16.00 (15.00 мск) собраться на площади Франции как для поддержки парламентской оппозиции, так и для принятия решения о дальнейших действиях в зависимости от парламентских процессов.

Отметим, что оппозиционное движение "Сопротивление" продолжает блокировать площадь Франции. Здесь установлены палатки, и активисты остаются на ночь. Полиция контролирует ситуацию на площади, установив дежурство в окрестностях.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.