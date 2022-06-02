Первый тур повторных выборов в Сухуме прошел без оппозиционных кандидатов

02 июня 2022, 16:36

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Два кандидата вышли во второй тур повторных выборов в парламент в Сухумском округе № 8, голосование назначено на 11 июня, сообщили в ЦИК Абхазии. Из-за отсутствия оппозиционных кандидатов выборы в Сухуме не отмечены политической борьбой и на расклад сил в парламенте не повлияли, указали журналист Изида Чаниа и политолог Нателла Акаба.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта прошел второй тур голосования на парламентских выборах в 17 избирательных округах Абхазии, депутаты были избраны в 16 из них. В Сухумском (Маякском) округе № 8 кандидаты набрали равное число голосов (по 989), и там было решено провести повторные выборы. В истории выборов в Абхазии это первый случай, когда кандидаты набирают одинаковое число голосов, указал председатель ЦИК Дмитрий Маршан.

Первый тур выборов прошел 12 марта, были избраны 17 из 35 депутатов Народного собрания Абхазии. Уже понятно, что новый парламент будет провластным, констатировали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Перевыборы после первого тура были назначены в округе № 18 в Гудауте. Они состоялись 14 мая, депутатом парламента на них был избран бывший премьер-министр Абхазии Леонид Лакербая.

Второй тур повторных выборов назначен на 11 июня



В первом туре повторных выборов в округе № 8, который прошел 28 мая, явка избирателей составила 55,5%, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель ЦИК Дмитрий Маршан. "Проголосовало 2254 избирателя. Чтобы выборы состоялись, явка достаточна в 25%. Но так получилось, что избиратели активно участвовали в голосовании", - сказал он.

Во второй тур вышли те же два кандидата, которые в марте набрали по 989 голосов – Леон Губаз и Наур Нармания. "На этот раз в первом туре было пять кандидатов. Нармания получил на 86 голосов больше, чем Губаз. Но, так как помимо них, были и другие кандидаты, и по закону, в первом туре кандидат должен победить с результатом 50%+ 1 голос, а Нармания не получил такого количества голосов, простого большинства по отношению к Губазу недостаточно, поэтому и был назначен второй тур выборов на 11 июня", - рассказал Дмитрий Маршан.

На итоги второго тура по законодательству Абхазии процент явки не влияет, уточнил глава комиссии. "Любой из кандидатов, который наберет простое большинство голосов, будет считаться избранным", - пояснил он.

30 мая ЦИК Абхазии утвердила итоги голосования, согласно которым Наур Нармания получил 776 голосов, Леон Губаз – 695 голосов, Ираклий Чачхалия – 506 голосов, Тимур Квеквескири – 159 голосов, а Джансух Адлейба - 73 голоса избирателей, сообщило в тот же день государственное издание "Апсныпресс".

Отсутствие депутата по округу № 8 не повлияло на работу парламента

Говорить об интриге на выборах в этом округе и в целом на выборах в парламент Абхазии не приходится, считает редактор "Нужной газеты" Изида Чаниа. "Выборы эти не интересны, потому что в них не принимала участие оппозиция. Она слабенькая, и поэтому отказалась от участия в выборах. Парламент в основном сформирован из провластных депутатов. Кто-то из них больше симпатизирует президенту, кто-то больше — премьеру. Но принципиальных различий нет. И какой-то борьбы в парламент ожидать невозможно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Нармания, по ее словам, "считается более независимым кандидатом". "Хотя сам он к оппозиции отношения не имеет", - отметила Чаниа.

Жителям Абхазии выборы изначально не были интересны, но "различными уловками" часть избирателей привлекли к голосованию, считает она. "Если кандидаты и собирают электорат на выборы, то по другим причинам. Имеет место апелляция к родственным и дружеским связям, имеет место и подкуп избирателей. А как таковой политической борьбы на выборах не было", - подчеркнула Изида Чаниа.

К подсчёту голосов в избирательных комиссиях претензий нет, добавила журналистка. "Вопросы по давлению и подкупу избирателей возникают", - уточнила она.

Затянувшиеся выборы депутата в этом округе не влияют на работу парламента, указала политолог Нателла Акаба. "Это не такой принципиальный вопрос. 34 из 35 депутатов уже работают. Отсутствие одного депутата серьезно не влияет на парламент", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

При этом политолог сочла исключительным случай, когда назначается второй тур повторных выборов в парламент. "На моей памяти такого не было, чтобы уже третий тур выборов был. Не знаю, с чем это связано", - отметила Акаба.

По ее мнению, такой затянувшийся процесс выборов депутата свидетельствует о необходимости изменений в выборной системе Абхазии. "Я и многие мои коллеги считаем, что необходимо сменить избирательную систему, перейти к смешанной, пропорционально-мажоритарной. Чтобы политические партии выдвигали своих кандидатов. Может быть, тогда с итогами выборов будет более чётко и ясно", - сказала Нателла Акаба.

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Материалы о ходе выборов в парламент Абхазии "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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