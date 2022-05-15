Избирком подтвердил победу Лакербаи на перевыборах в Гудауте

15 мая 2022, 14:30

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Бывший премьер-министр Леонид Лакербая набрал 55% голосов на повторных выборах в Гудауте и стал депутатом парламента Абхазии, сообщил Центризбирком.

Как писал "Кавказский узел", предвыборный штаб Леонида Лакербаи сегодня сообщил, что он одержал победу на повторных выборах в парламент по округу № 18 в Гудауте, набрав на 304 голоса больше, чем Беслан Таркил.

26 марта в 17 избирательных округах прошел второй тур голосования на выборах в парламент Абхазии. При этом в Сухумском округе №8 кандидаты набрали равное число голосов, там были назначены повторные выборы. Кроме того, перевыборы были назначены в округе №18 Гудауте. Повторное голосование по избирательному округу №18 состоялось 14 мая. Избиратели смогли проголосовать за двух кандидатов - бывшего премьер-министра Леонида Лакербаю и Беслана Таркила.

ЦИК Абхазии признал Леонида Лакербаю избранным депутатом парламента седьмого созыва по итогам повторных выборов, сообщила сегодня пресс-служба комиссии. "Центральная избирательная комиссия утвердила итоги повторных выборов депутатов Народного собрания - парламента Республики Абхазия по избирательному округу №18 (Гудаутский городской первый), состоявшихся 14 мая. В соответствии с ними избранным депутатом считается Лакербая Леонид Иванович", - заявил избирком.

В ЦИК пояснили, что Лакербая набрал 55% голосов избирателей, тогда как для победы необходимо было набрать 50% плюс один голос, информирует ТАСС.

Напомним, первый тур выборов прошел 12 марта, были избраны 17 из 35 депутатов Народного собрания Абхазии. Уже понятно, что новый парламент будет провластным, прокомментировали итоги первого тура опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Ранее грузинский МИД заявил, что Тбилиси не признает выборы в Абхазии и расценивает их как незаконное действие, направленное против суверенитета Грузии. Евросоюз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и считает, что выборы в Абхазии не соответствуют конституционным и правовым рамкам, заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

Леонид Лакербая - бывший глава правительства Абхазии (2011-2014). Он участвовал также в выборах в парламент в 2017 году, говорится в биографической справке "Кавказского узла" о политике.



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Материалы о выборах в парламент Абхазии "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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