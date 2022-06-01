01 июня 2022, 02:10
Кубанская Свидетельница Иеговы* этапирована в Краснодар
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Верующую Людмилу Щеколдину, осужденную по делу о причастности к деятельности экстремистской организации и вовлечении в ее ряды, перевели из станицы Выселки в СИЗО Краснодара.
Как писал "Кавказский узел", в апреле 2020 года Свидетель Иеговы* Людмила Щеколдина из станицы Павловской стала подозреваемой по статье об экстремистской организации. 23 мая суд назначил ей четыре года колонии, признав ее виновной в причастности к деятельности экстремистской организации и вовлечении в ее ряды.
Свидетельница Иеговы* Людмила Щеколдина провела два дня в изоляторе станицы Выселки, а затем ее перевезли в СИЗО № 1 Краснодара, сообщил 31 мая "ОВД-Инфо"**.
Напомним, в основу обвинения Людмилы Щеколдиной легло заявление сотрудника спецслужб. Он уверял, что верующая пыталась завербовать его. Он вел скрытую запись бесед с местными Свидетелями Иеговы* на тему Библии и веры. За время преследования здоровье Щеколдиной пошатнулось, ей требуется операция.
"Кавказский узел" также писал, что 11 октября 2020 года Павловский райсуд признал местного Свидетеля Иеговы* Владимира Скачидуба виновным в участии в деятельности экстремистской организации и приговорил к четырем годам и двум месяцам колонии общего режима. В апреле Краснодарский краевой суд утвердил это решение.
Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России* "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".
* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.
** включен Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.
*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.
Автор: "Кавказский узел"