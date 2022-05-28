28 мая 2022, 20:25

Азербайджан отверг обвинение в обстреле армянских позиций

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сообщение о ранении армянского военнослужащего в результате обстрела с азербайджанской стороны не соответствует действительности, заявило Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" писал, что Минобороны Армении распространило сегодня информацию о тяжелом ранении армянского солдата-срочника в результате нарушения режима перемирия азербайджанской стороной.

Минобороны Азербайджана опровергло это сообщение. "Информация о ранении военнослужащего Давида Варданяна якобы в результате огня, открытого подразделениями Азербайджанской Армии на азербайджано-армянской государственной границе, является ложной и не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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Примечание:

"Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе с Нахичеванью", "Азербайджан сообщил об интенсивном обстреле на границе с Арменией", "Пулеметная стрельба близ Шуши обеспокоила степанакертцев".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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