Азербайджан отверг обвинение в обстреле армянских позиций

28 мая 2022, 20:25

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Сообщение о ранении армянского военнослужащего в результате обстрела с азербайджанской стороны не соответствует действительности, заявило Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" писал, что Минобороны Армении распространило сегодня информацию о тяжелом ранении армянского солдата-срочника в результате нарушения режима перемирия азербайджанской стороной.

Минобороны Азербайджана опровергло это сообщение. "Информация о ранении военнослужащего Давида Варданяна якобы в результате огня, открытого подразделениями Азербайджанской Армии на азербайджано-армянской государственной границе, является ложной и не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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