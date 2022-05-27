Участник конного шествия в Нальчике избежал административного наказания

27 мая 2022, 20:58

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Ислам Хутов, участвовавший верхом на лошади в шествии на День памяти жертв Кавказской войны, рассказал об аннулировании составленного в отношении него административного протокола. Протокол аннулировали после того, как его случай получил огласку, полагает активист.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Кабардино-Балкарии отказали инициативной группе в проведении 21 мая траурного шествия в Нальчике в память о жертвах Кавказской войны, однако, несмотря на это, траурный митинг в день 158-летия со дня окончания Кавказской войны состоялся в этот день у памятника "Древо жизни". Несколько десятков молодых людей организовали шествие в память о жертвах войны по улицам города. Сотрудники полиции в Нальчике составили протокол о нарушении общественного порядка на всадника, принимавшего участие 21 мая в траурном шествии в память жертв Кавказской войны. Обстановка во время шествия была нервозная, а стычка полиции и всадников накалила ее еще больше, отметили очевидцы.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны. 21 мая, День памяти жертв Кавказской войны, официально объявлен нерабочим в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, где черкесы являются титульной нацией.

Административный протокол, составленный сотрудниками полиции в отношении участвовавшего 21 мая в шествии на День памяти жертв Кавказской войны верхом на лошади Ислама Хутова, был впоследствии аннулирован. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" сообщил сам Ислам Хутов.

Мужчина рассказал, что выехал верхом на лошади, чтобы почтить память погибших в Кавказской войне, 158 лет со дня окончания которой отмечалось 21 мая.

Кроме него, для участия в шествии собрались еще несколько всадников. Пока всадники ехали верхом на лошадях, по словам Ислам Хутова, их несколько раз останавливали сотрудники полиции. Они составили протоколы в отношении него и еще двоих всадников.

"Мне впоследствии позвонили и сообщили, что протокол в отношении меня они аннулировали. О судьбе протоколов отношении других [всадников] мне неизвестно", - рассказал Ислам Хутов.

Административный протокол, по его словам, был составлен "за передвижение верхом на лошади в неположенном месте". Мужчина отметил, что за данное нарушение предусмотрен небольшой штраф - от 100 до 300 рублей. Ислам Хутов считает, что протокол аннулировали после того, как дело получило огласку.

О шествии мужчина рассказал, что оно собралось стихийно, никто специально не организовывал мероприятие. По словам Ислама Хутова, ему неизвестно, чтобы ранее к участникам шествия применялись какие-либо запретительные меры.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также опубликована статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

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