Родные погибших армянских солдат потребовали публичного суда

26 мая 2022, 17:21

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Акция родителей погибших солдат у здания Высшего судебного совета Армении была вызвана решением суда рассматривать в закрытом режиме жалобу на отказ возбудить дело о госизмене и привлечь Никола Пашиняна в качестве обвиняемого. Председатель совета заявил протестующим, что не может повлиять на решение суда.

Как писал "Кавказский узел", армянская оппозиция с 25 апреля проводит акции протеста. Сегодня участники акции протеста собрались у здания Высшего судебного совета в Ереване и потребовали возбудить уголовное дело против премьер-министра Никола Пашиняна. Демонстранты также выразили солидарность с родственниками погибших во время эскалации карабахского конфликта в 2020 году.

13 апреля в парламенте премьер-министр Армении Пашинян заявил, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. Родные погибших военнослужащих вышли 26 апреля на акцию с требованием привлечь Пашиняна к ответственности за их гибель. Ранее, 18 апреля, они обратились в Генпрокуратуру Армении с требованием возбудить уголовное дело и расследовать заявления Пашиняна. Генпрокуратура Армении 27 апреля согласилась признать родителей погибших военных потерпевшими по уголовному делу, а заявление о привлечении премьер-министра фигурантом дела направила в Антикоррупционный комитет, который в течение пяти дней должен принять решение. Родные погибших потребовали ускорить решение о привлечении Пашиняна к ответственности.

Родители солдат, погибших в войне осенью 2020 года, собрались у здания Высшего судебного совета (ВСС), требуя открытого слушания жалобы на отказ привлечь Пашиняна в качестве обвиняемого в деле о предательстве. Оппозиция прошлась шествием до здания ВСС, поддержать родителей павших солдат, сообщил с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Накануне апелляционная инстанция приняла решение о закрытом режиме слушании нашей жалобы, сказала корреспонденту "Кавказского узла" мать погибшего солдата Менуа Ованнисяна Карин Тоноян. По ее словам, родители требуют разрешить им участвовать в слушаниях суда, который рассматривает жалобу на отказ возбудить уголовное дело о предательстве и привлечь Пашиняна в качестве фигуранта. Жалобу подали депутат фракции "Айастан" Арцвик Минасян и адвокат Акоп Мартиросян, рассказала она.

"Адвокат ходатайствовал о предоставлении родителям солдат статуса третьей стороны и права участия в слушаниях. Но судья отказал, мотивировав тем, что представители родителей могут сказать все то, что и родители солдат. Но откуда судья знает объем информации, которая известна нам?" - заявила Тоноян, добавив, что родители требуют встречи с главой ВСС Гагиком Джангиряном.

Депутат фракции "Айастан" Арцвик Минасян считает, что решение о закрытом процессе является попыткой завести дело в тупик. "Суд принял решение по указанию властей, которые желают, чтобы общественность не была осведомлена о деталях процесса. Судебная система должна возбудить уголовное дело об измене и привлечь Пашиняна в качестве фигуранта", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".