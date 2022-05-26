Сотрудники полиции во время акции возле здания Высшего судебного совета Армении. 26 мая 2022 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=LI1pPIKjbTY

26 мая 2022, 17:21

Родные погибших армянских солдат потребовали публичного суда

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Акция родителей погибших солдат у здания Высшего судебного совета Армении была вызвана решением суда рассматривать в закрытом режиме жалобу на отказ возбудить дело о госизмене и привлечь Никола Пашиняна в качестве обвиняемого. Председатель совета заявил протестующим, что не может повлиять на решение суда. 

Как писал "Кавказский узел", армянская оппозиция с 25 апреля проводит акции протеста.  Сегодня участники акции протеста собрались у здания Высшего судебного совета в Ереване и потребовали возбудить уголовное дело против премьер-министра Никола Пашиняна. Демонстранты также выразили солидарность с родственниками погибших во время эскалации карабахского конфликта в 2020 году.

13 апреля в парламенте премьер-министр Армении Пашинян заявил, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. Родные погибших военнослужащих вышли 26 апреля на акцию с требованием привлечь Пашиняна к ответственности за их гибель. Ранее, 18 апреля, они обратились в Генпрокуратуру Армении с требованием возбудить уголовное дело и расследовать заявления Пашиняна. Генпрокуратура Армении 27 апреля согласилась признать родителей погибших военных потерпевшими по уголовному делу, а заявление о привлечении премьер-министра фигурантом дела направила в Антикоррупционный комитет, который в течение пяти дней должен принять решение. Родные погибших потребовали ускорить решение о привлечении Пашиняна к ответственности.

Родители солдат, погибших в войне осенью 2020 года, собрались у здания Высшего судебного совета (ВСС), требуя открытого слушания жалобы на отказ привлечь Пашиняна в качестве обвиняемого в деле о предательстве. Оппозиция прошлась шествием до здания ВСС, поддержать родителей павших солдат, сообщил с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Накануне апелляционная инстанция приняла решение о закрытом режиме слушании нашей жалобы, сказала корреспонденту "Кавказского узла" мать погибшего солдата Менуа Ованнисяна Карин Тоноян. По ее словам, родители требуют разрешить им участвовать в слушаниях суда, который рассматривает жалобу на отказ возбудить уголовное дело о предательстве и привлечь Пашиняна в качестве фигуранта. Жалобу подали депутат фракции "Айастан" Арцвик Минасян и адвокат Акоп Мартиросян, рассказала она.

"Адвокат ходатайствовал о предоставлении родителям солдат статуса третьей стороны и права участия в слушаниях. Но судья отказал, мотивировав тем, что представители родителей могут сказать все то, что и родители солдат. Но откуда судья знает объем информации, которая известна нам?" - заявила Тоноян, добавив, что родители требуют встречи с главой ВСС Гагиком Джангиряном.

Депутат фракции "Айастан" Арцвик Минасян считает, что решение о закрытом процессе является попыткой завести дело в тупик. "Суд принял решение по указанию властей, которые желают, чтобы общественность не была осведомлена о деталях процесса. Судебная система должна возбудить уголовное дело об измене и привлечь Пашиняна в качестве фигуранта", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Силовики передали собравшимся, что Гагик Джангирян готов принять группу родителей, однако те выдвинули ультиматум. По их словам, Джангирян должен проявить уважение к родителям и сам спуститься к ним, либо принять 30 родителей в присутствии СМИ. В один момент родители попытались прорвать полицейского оцепление и войти в здание Верховного суда. Чтобы избежать конфликта, было принято компромиссное решение – глава Высшего судебного совета согласился принять 30 родителей, но без присутствия СМИ.

Родители погибших остались недовольны встречей. "Джангирян нам заявил, что он не в состоянии повлиять на решение суда. И свои права мы должны восстановить в судебном порядке", - сообщила журналистам после встречи Карин Тоноян.

По ее словам, юристы 30 мая подадут ходатайство о проведении судебного процесса в открытом режиме. В случае отказа удовлетворить прошение родители павших вновь соберутся на акцию перед зданием Высшего судебного совета, заявила Тоноян.

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Примечание:

"Оппозиция в парламенте потребовала отставки Пашиняна", "Родные погибших военных выразили недовольство ответом Генпрокуратуры Армении на их требования", "Родственники пленных провели новогоднюю ночь у здания правительства Армении".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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