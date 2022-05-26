26 мая 2022, 17:21
Родные погибших армянских солдат потребовали публичного суда
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Как писал "Кавказский узел", армянская оппозиция с 25 апреля проводит акции протеста. Сегодня участники акции протеста собрались у здания Высшего судебного совета в Ереване и потребовали возбудить уголовное дело против премьер-министра Никола Пашиняна. Демонстранты также выразили солидарность с родственниками погибших во время эскалации карабахского конфликта в 2020 году.
13 апреля в парламенте премьер-министр Армении Пашинян заявил, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. Родные погибших военнослужащих вышли 26 апреля на акцию с требованием привлечь Пашиняна к ответственности за их гибель. Ранее, 18 апреля, они обратились в Генпрокуратуру Армении с требованием возбудить уголовное дело и расследовать заявления Пашиняна. Генпрокуратура Армении 27 апреля согласилась признать родителей погибших военных потерпевшими по уголовному делу, а заявление о привлечении премьер-министра фигурантом дела направила в Антикоррупционный комитет, который в течение пяти дней должен принять решение. Родные погибших потребовали ускорить решение о привлечении Пашиняна к ответственности.
Родители солдат, погибших в войне осенью 2020 года, собрались у здания Высшего судебного совета (ВСС), требуя открытого слушания жалобы на отказ привлечь Пашиняна в качестве обвиняемого в деле о предательстве. Оппозиция прошлась шествием до здания ВСС, поддержать родителей павших солдат, сообщил с места событий корреспондент "Кавказского узла".
Накануне апелляционная инстанция приняла решение о закрытом режиме слушании нашей жалобы, сказала корреспонденту "Кавказского узла" мать погибшего солдата Менуа Ованнисяна Карин Тоноян. По ее словам, родители требуют разрешить им участвовать в слушаниях суда, который рассматривает жалобу на отказ возбудить уголовное дело о предательстве и привлечь Пашиняна в качестве фигуранта. Жалобу подали депутат фракции "Айастан" Арцвик Минасян и адвокат Акоп Мартиросян, рассказала она.
"Адвокат ходатайствовал о предоставлении родителям солдат статуса третьей стороны и права участия в слушаниях. Но судья отказал, мотивировав тем, что представители родителей могут сказать все то, что и родители солдат. Но откуда судья знает объем информации, которая известна нам?" - заявила Тоноян, добавив, что родители требуют встречи с главой ВСС Гагиком Джангиряном.
Депутат фракции "Айастан" Арцвик Минасян считает, что решение о закрытом процессе является попыткой завести дело в тупик. "Суд принял решение по указанию властей, которые желают, чтобы общественность не была осведомлена о деталях процесса. Судебная система должна возбудить уголовное дело об измене и привлечь Пашиняна в качестве фигуранта", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".
Силовики передали собравшимся, что Гагик Джангирян готов принять группу родителей, однако те выдвинули ультиматум. По их словам, Джангирян должен проявить уважение к родителям и сам спуститься к ним, либо принять 30 родителей в присутствии СМИ. В один момент родители попытались прорвать полицейского оцепление и войти в здание Верховного суда. Чтобы избежать конфликта, было принято компромиссное решение – глава Высшего судебного совета согласился принять 30 родителей, но без присутствия СМИ.
Родители погибших остались недовольны встречей. "Джангирян нам заявил, что он не в состоянии повлиять на решение суда. И свои права мы должны восстановить в судебном порядке", - сообщила журналистам после встречи Карин Тоноян.
По ее словам, юристы 30 мая подадут ходатайство о проведении судебного процесса в открытом режиме. В случае отказа удовлетворить прошение родители павших вновь соберутся на акцию перед зданием Высшего судебного совета, заявила Тоноян.
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Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"