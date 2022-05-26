Жители поселка под Баку добились сноса самостроев в прибрежной зоне Каспия

26 мая 2022, 08:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти приступили к сносу самостроев в прибрежной зоне Каспия в Хазарском районе Азербайджана. Частники строят виллы, высокие ограждения и выпиливают скалы для размещения ресторанов, рассказали активисты. Местные чиновники уточнили, что снос производят сами владельцы самостроев. Жестких временных рамок и требований к ним нет, но власти подключатся к сносу построек в случае нарушения предписаний, объяснили они.

Жители поселка Бузовна, который расположен в Хазарском районе, длительное время добиваются сноса заборов, необоснованно возведенных на побережье Каспийского моря. Некоторые береговые полосы закрыты основательно: построены высокие заборы, за ними видны виллы и высаженные у берега пальмы. Также частники создали платные пляжи, куда впускают за плату в 2-5 манатов (около трех долларов), рассказал 44-летний местный житель Эльбек Ализаде.

По его словам в Бузовна первые захваты береговых зон начались в 2001 году. Потом случаев незаконного строительства становилось больше, но многие годы жители думали, что свободной береговой полосы много и искупаться есть где. В прошлом году собралась группа активистов, которая потребовали сноса необоснованно возведенных заграждений, рассказал Ализаде.

Группа жителей апшеронского приморского поселка Бузовна (на расстоянии 23 километров от Баку, Апшеронский полуостров, Азербайджан) провели добровольный субботник, очистив от бытового мусора поселковый пляж. Собрали мусор, но для вывоза отходов на пляж не мог въехать грузовой автомобиль потому, что дороги к морю закрыты самовольными застройщиками, захватившими береговую полосу, написал 5 мая в своем посте автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле". В связи с этим жители обратились с видеобращением к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Они требуют, чтобы власти освободили берега Каспия от незаконных построек, добавил блогер.

С апреля 2022 года жители поселка Бузовна проводили организованные субботники, убирали на пляже мусор и записали обращение к президенту Азербайджана с требованиями выполнять закон, запрещающий возводить строения на береговой полосе. Они также требуют сохранить природные береговые скалы, разрушаемые строителями частных вилл, отметил Эльбек Ализаде.

С 19 мая техника начала снос необоснованно возведенных заграждений, рассказал Ализаде. "Нас больше волнует освобождение скал, где прошло наше детство. На этих скалах снят знаменитый музыкальный клип Муслима Магомаева. Хотим, чтобы владельцы вилл убрали с них бетонные платформы, на которых построили места отдыха. Надо ликвидировать причалы для яхт, которые выходят в море с частных участков. Некоторые заборы высотой 7-8 метров. Их сейчас не сносят, может владельцы ждут, когда шум вокруг заборов стихнет и можно будет оставить все как есть", – предположил Ализаде.

Он исключил, что протестами жителей могут воспользоваться конкуренты бизнесменов, которые построили виллы в прибрежной зоне. "Людей волнуют бытовые проблемы. В Бузовна, в ряде мест нет водопровода и канализации. Надо решать эти проблемы. Нас поддерживают все неравнодушные жители поселка. А освобождение скал – мечта всех в Бузовна. Уникальное природное достояние, обветренные, серые скалы со свойственным им животным миром разрушаются на наших глазах. В некоторых местах скалы буквально выпилены, на освободившемся месте построены рестораны, объекты семейного отдыха. Там скалы не вернуть. А в остальных местах, где навален строительный мусор, мы готовы своими руками вынести оттуда камни, чтобы вернуть первозданный вид", – заявил Ализаде.

Активисты из поселка Бузовна разместили в YouTube снятый ими видеоролик о прибрежных скалах. Ролик смонтирован из вырезок из художественных фильмов, снятых на скалах. Авторы видео также продемонстрировали кадры с колючей проволокой и заграждениями у моря, воздвигнутыми владельцами местных вилл.

34 -летний Сейфулла Азер – преподаватель музыки, посетовал на медленный процесс сноса заборов. "Понимаю, что освободить скалы будет трудно, много там понастроили. Владельцы усадеб ждут, надеются, что до них кампания по сносу не дойдет. Но я буду добиваться освобождения скал, пойду до конца. Возможно, наши противники организуют мой арест под каким-либо предлогом, но меня это не страшит. Я действую максимально строго в законных рамках и призываю также бороться других жителей", – сказал Сейфулла Азер корреспонденту "Кавказского узла".

Конфликтов с владельцами, захватившими береговую полосу, у активистов не было. Также активистам достаточно трудно выяснить кто владелец того или иного строения, так как частная собственность оформлена на других лиц, а сами владельцы проживают в Баку или заграницей, добавил активист.

Жителям поселка Бузовна выход к море перекрыли как минимум 15 объектов частной собственности. При этом почти все они имеют заборы почти до самой воды. При этом, дома некоторых жителей поселка оказались между этими заборами и они невольно также оказались захватчиками территорий. На прибрежных скалах некоторые из частников построили рестораны, а один частник перегородил проход к морю и впускает на пляж за плату, создав частную зону отдыха, добавил Сейфулла Азер.

В 2021 году Госслужба по имущественным вопросам Азербайджана провела мониторинг на всем побережье Каспийского моря и выявила 127 случаев строительства в принадлежащей государству прибрежной полосе 20-50 метров от кромки моря, информировало ведомство на своем сайте.

Владельцы частных строений в поселке Бузовна редко бывают в них, потому с ними трудно встретиться, заявил сотрудник администрации Хазарского района Эмин Алиев. Он добавил, что видит, что идет снос строений. "Возможно, решение о сносе принято на уровне Хазарского района и оттуда поступило распоряжение", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

После возмущений местных жителей, власти Хазарского района провели собрание с участием МЧС и некоторых владельцев вилл, перекрывших доступ к мору, сообщил сотрудник районной администрации Гюлага Гурбанов. "Владельцам были разосланы предупреждения о необходимости сноса строений у моря, и что в противном случае они будут снесены", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Некоторые владельцы вилл сами снесли воздвигнутые ими строения. Мы не определили крайний срок выполнения нашего распоряжения, так как в зависимости от того сколько и как построено, процесс может быть быстрым или долгим. Владельцы вилл у берега, некоторые, влиятельные госслужащие. Неужели они не понимают, что нельзя нарушать закон?", – задался вопросом Гурбанов.

Власти Хазарского района не проводят принудительного снова строений и решили не устанавливать крайние сроки, поскольку построены объекты разной степени сложности, к тому же, по его словам, не все владельцы могут в короткий срок выполнить распоряжение о сносе. Однако в крайнем случае власти все же выполнят снос самостоятельно, добавил он.

Юрист Аслан Исмаилов рассказал, что провел в соцсети опрос среди 3500 жителей Азербайджана. Вопрос звучал так: "Можно ли построить что-то незаконное без дачи взятки властям". По словам Исмаилова, 90% респондентов ответили, что как только человек в Азербайджане начинает что-либо строить, то появляются проверяющие.

Согласно законам Азербайджана, местные власти имеют право сносить строения только по решению суда, указал юрист Абдулла Эфендизаде. "После предупреждения о необходимости самому снести незаконное строение, и невыполнения этого предупреждения суд выносит решение о сносе самостроя. Но даже в этом случае гражданин может опротестовать такое решение в апелляционном и кассационном порядке", – сказал Эфендизаде корреспонденту "Кавказского узла".

Корреспондент "Кавказского узла" попытался получить комментарий администрации ресторанов "SeaSide" и "Sherlocks Beach", расположенных на пляже в поселке Бузовна. Сотрудник ресторана SeaSide заявил, что владелец заведения не может ответить на вопрос о необоснованном возведении строений. Директор ресторана "Sherlocks Beach" Элнур Агаев заявил, что администрация заведения не имеет полномочий давать какие-либо комментарии, а владелец ресторана проживает в Швейцарии.

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