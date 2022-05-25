Оппозиция в Ереване заблокировала резиденцию президента. Кадр видео NEWS AM https://www.youtube.com/watch?v=L3eU-kSex74

25 мая 2022, 09:50

Стычки между протестующими и силовиками произошли в Ереване

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полицейские в Ереване попытались оттеснить участников акции протеста от ворот заблокированной резиденции президента Армении, после чего произошли стычки. Армянская оппозиция заявила о намерении продолжать протесты, пока не будет изменена позиция властей относительно статуса Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня с раннего утра оппозиция возобновила в Ереване акции протеста, в частности активисты заблокировали входы в здание резиденции президента Армении. На место были стянуты большие силы полиции.

Возмущение в Армении вызвало сделанное 13 апреля заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства.

Два главных административных здания в Ереване – резиденция президента и Совет безопасности – заблокированы активистами протестного Движения "Сопротивление". Активисты скандируют "Никол - предатель", "Единение, борьба, победа!" и держат флаги Армении и Нагорного Карабаха, передал корреспондент "Кавказского узла".

Возле здания резиденции президента между полицией и участниками протеста произошли стычки. Полиция пыталась оттеснить участников акции от ворот резиденции, были стянуты дополнительные силы спецподразделения "Красные береты".

Вице-спикер парламента от блока "Айастан" Ишхан Сагателян призвал активистов соблюдать порядок, после чего обстановка стабилизировалась. Здание резиденции продолжает оставаться заблокированным. Другая группа активистов заблокировала здание Совета безопасности.

Резиденция президента заблокирована, так как президент Армении Ваагн Хачатрян является представителем партии Никола Пашиняна "Гражданский договор", заявил Ишхан Сагателян. "Никол Пашинян его до избрания президента заявил, что президентом Армении должен быть такой человек, который будет солидарен с его политической позицией. Вот и назначили Хачатряна на пост президента, чтобы он утверждал все решения Пашиняна", – сказал Сагателян корреспонденту "Кавказского узла".

Протестующие будут блокировать здание столько, сколько посчитают необходимым. Резиденция президента заблокирована с 08.30 часов [07.30 мск], и с этого времени в резиденцию не вошел ни один сотрудник администрации, добавил он.

"Никол Пашинян и его команда намерена сдать страну, и Брюссельская встреча тому доказательство. Наше движение способствовало торпедированию окончательной сдаче, в противном случае, все давно бы закончилось. И тем не менее, Азербайджан и Турция спешат, поэтому очень важно, чтобы наше движение набирает обороты, нужно увеличить давление на властей, чтобы достичь окончательной победы", – сказал Сагателян.

Ситуация, связанная с Нагорным Карабахом, крайне тяжелая, считает депутат от фракции "Айастан" Арам Вардеванян. "Дело дошло до того, что Шарль Мишель в своем заявлении по итогам Брюссельской встречи не произносит "Нагорный Карабах", вместо этого говорит "этнические армяне Карабаха". Это говорит о том, что Пашинян дает свое согласие отдать Нагорный Карабах Азербайджану", – сказал Вардеванян корреспонденту "Кавказского узла".

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Примечание:

"Участники акции протеста в Ереване призвали интеллигенцию выступить против Пашиняна", "Азербайджанские аналитики сочли выгодным для Баку сохранение власти Пашиняном", "Азербайджан определил места двух пограничных переходов с Арменией".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

25 мая 2022, 10:45

25 мая 2022, 08:51

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