Оппозиция в Ереване заблокировала резиденцию президента

25 мая 2022, 08:51

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Участники акции протеста в Ереване окружили резиденцию президента Армении, и группы из нескольких сотен человек заблокировали все входы. Лидеры протеста призвали блокировать прочие здания ведомств и госструктур.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня оппозиция возобновила в Ереване акции неповиновения. Лидеры протеста призвали активистов блокировать здания госструктур, после чего протестующие направились к зданиям парламента Армении и резиденции президента.

Возмущение в Армении вызвало сделанное 13 апреля заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства.

Участники шествия оппозиции в Ереване поднялись по проспекту Баграмяна, миновали здание парламента Армении и дошло до резиденции президента. После этого демонстранты остановились, перед воротами резиденции в несколько рядов выстроились полицейские. Во избежание провокаций, между силовиками и активистами встали лидеры протеста, информировал News.am.

"Как уже сообщалось, разные ведомства в знак протеста буду блокироваться. Протест наших граждан означает, что эти ведомства длительное время не служат интересам Армении, Нагорного Карабаха, армянства", – заявил депутат от фракции "Армения" Гегам Манукян.

Протестующие также заблокировали два других входа в резиденцию. У каждого из входов стоит небольшая группа из около трехсот человек. Здание окружено участниками акции протеста, передало сегодня РИА "Новости".

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