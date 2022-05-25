25 мая 2022, 07:21

Жители 13 сел в Дагестане отрезаны от мира после обвала горных пород

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обвал горных пород заблокировал участок трассы Рутул – Джиных в Рутульском районе, из-за чего оказались отрезаны от внешнего мира жители 13 сел.

По данным Дагавтодора, обвал горных пород на трассе Рутул – Лучек – Джиных произошел вечером 24 мая.

"В Рутульском районе на 28 километре автомобильной дороги местного значения Рутул – Лучек – Джиных  (ремонтный участок) произошел обвал верхового откоса. Дорога закрыта, транспортное сообщение прервано", – информировало вечером 24 мая ведомство в своем Telegram-канале.

Ориентировочное время открытия проезда по временной схеме 18.00 часов 25 мая, сказано в сообщении.

Дорожные службы расчищают трассу, информировали спасатели. "В результате обвально-осыпного процесса без дорожного сообщения остаются 13 населенных пунктов", – сообщило вечером 24 мая управление МЧС по Дагестану на своем сайте.

"Кавказский узел" также писал, что 10 марта движение по дороге, ведущей к населенным пунктам в Тляратинском районе, было прекращено после обвала горных пород. Тогда оказались заблокированы жители 12 сел.

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Примечание:

"Оползень в горах Дагестана создал угрозу аварии на АЗС", "Обрушение моста привело к частичной изоляции жителей дагестанского села", "Десятки тысяч жителей Дагестана остались без света в непогоду".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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