Силовики в Баку сорвали акцию протеста гражданки Украины

23 мая 2022, 12:41

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Гражданка Украины Алена Азизова сегодня была задержана при попытке провести перед посольством России в Баку одиночную акцию протеста против спецоперации на Украине. Женщину отвезли в отдел полиции, а затем отпустили.

Как писал "Кавказский узел", после начала спецоперации российских войск на Украине в Баку периодически проходят акции и митинги. Так, 24 февраля два активиста на акции протеста перед посольством России потребовали от властей Азербайджана разорвать договор о союзничестве с Россией. 1 марта акцию протеста против спецоперации на Украине провели активисты Азербайджанской партии демократии и благоденствия. Акцию в поддержку Украины провели 17 апреля и активисты партии "Мусават".

Жительница Азербайджана Алена Азизова, назвавшаяся гражданкой Украины, пришла к зданию посольства России в Баку сегодня около полудня (11.00 мск) с флагом Украины и плакатом, содержащим лозунги на азербайджанском языке, осуждающие действия российских военных.

Онлайн-трансляция с акции велась на странице зампреда партии Народного фронта Азербайджана Сеймура Хази в Facebook*. К женщине, которая скандировала лозунги, осуждающие действия российских военных, подошли сотрудники полиции, отобрали у нее плакат и оттеснили ее от здания посольства.

Однако Азизова продолжила громко заявлять, что она как гражданка Украина выступает против действий российских военных. В частности, она потребовала вывода российских войск с Украины, а также российских миротворцев из Карабаха. "Почему мой внук (на Украине) должен садиться и прятаться от бомбежек, всяких звуков", - сказала, в частности, Алена Азизова.

Сотрудникам полиции, помешавшим ей, она заявила, что проводит мирную акцию протеста. Полицейские задержали ее и посадили в служебный автомобиль. На вопрос женщины, куда ее везут, полицейские ответили, что в 20-е отделение Насиминского РУП Баку, передал корреспондент "Кавказского узла", посмотревший онлайн-трансляцию с места акции.

Позднее Азизову отпустили из 20-го отделения полиции без каких-либо мер взыскания, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель гражданской инициативы "Платформа солидарности Азербайджана с Украиной".

Получить комментарии в пресс-службе МВД корреспонденту "Кавказского узла" пока не удалось.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.