Шесть детей отравились в детсаду Владикавказа

23 мая 2022, 12:08

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Во Владикавказе с симптомами острой кишечной инфекции госпитализированы шесть воспитанников местного детского сада. Дошкольное учреждение закрыто на дезинфекцию.

По данным властей Северной Осетии, шесть детей госпитализированы во Владикавказе с признаками кишечной инфекции.

Инцидент произошел в детском саду "Эрудит", сообщил вице-премьер республики Ирбек Томаев. "Воспитанники дошкольного образовательного учреждения госпитализированы в Республиканскую детскую клиническую больницу с острой кишечной инфекцией. Пострадавшим оказана необходимая помощь", – привел сегодня слова Томаева "15-й Регион".

В дошкольном учреждении проводится эпидемиологическое обследование, сообщил главный санврач Северной Осетии Алан Тибилов. "У воспитанников детсада обнаружен ротавирус группы А. Биологический материал в работе. Сегодня будет проведена контрольная дезинфекция учреждения. До 26 мая деятельность детского сада приостановлена", – привел слова Тибилова информационный сайт "Основа".

"Кавказский узел" также писал, что 23 июня 2021 года детский сад в Алагире был закрыт на карантин после того, как пять его воспитанников попали в больницу с признаками кишечной инфекции.

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