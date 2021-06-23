Помещение в детсаде Алагира. Кадр видео ГТРК Алания https://www.youtube.com/watch?v=Zzqx1ARm3hU&t=77s

23 июня 2021, 06:40

Детсад в Алагире закрыт после массового отравления

Детский сад в Алагире был закрыт на карантин после того, как пять его воспитанников попали в больницу с признаками кишечной инфекции, сообщила региональная прокуратура.

Массовое отравление произошло в детском саду "Академия детства" в Алагире 18 июня, но известно об этом стало только 22 июня.

Были госпитализированы с признаками кишечной инфекции пять детей, четверо из них уже выписаны. Прокуратура Алагирского района начала проверку на предмет соблюдения учреждением санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщила 22 июня на своем сайте прокуратура Северной Осетии.

Детский сад закрыт на карантин. Сотрудники ведомства проверяют организацию питания в детсаду, проводят лабораторные исследования, чтобы выявить источник инфекции, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также информировал, что 30 сентября 2020 года стало известно о закрытии в Северной Осетии на карантин 37 школьных классов и 4 детсадов из-за случаев заболевания ОРВИ и коронавирусом.

Примечание:

"Траурная церемония в Беслане прошла без соблюдения ограничительных мер", "Дагестан стал лидером в СКФО по приросту смертей от коронавируса", "Многочисленные участники вахты памяти собрались в Беслане вопреки карантину".

Автор: "Кавказский узел"

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